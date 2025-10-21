Sibiul, în fața ”atacului” AI: ”Câteva mii de boți de la chatGPT au scanat și descărcat arhiva Revistei Transilvania” / ”Vin, se servesc gratis și hrănesc această mașinărie în scopuri comerciale evidente„

Scriitorul Radu Vancu susține că site-ul Revistei Transilvania din Sibiu a fost vizat de boții AI, și că nu mai există acum decât situația unei reglementări internaționale a acestui aspect, relatează Turnul Sfatului.

”Pe site-ul revistei Transilvania am primit vizite în ultimele luni, au fost câteva mii de boți de la chatGPT care au scanat arhiva. Colegii noștri de la IT mi-au spus că au descărcau din arhivă, iar asta s-a întâmplat și pe pagina Muzeului Digital al Romanului Românesc.

Nu te prea poți apăra de asta. Eu cred că e profund imoral și ilegal să se folosească aceste date, să nu existe un minim dialog cu cel de unde iei aceste date și care le-a creat, să nu plătești pentru folosirea acestor date, fără drepturi de autor, fără nimic. Ei vin, se servesc gratis și hrănesc această mașinărie în scopuri comerciale evidente.

Nu te poți apăra, există însă artiști, de exemplu, care se judecă cu chatGPT, unii cu succes, chiar au obținut recompensări financiare pentru folosire operei lor fără un acord prealabil. AI poate să aibă utilizări benigne și maligne. Sunt sigur că în absolut toate domeniile are deja AI aplicații fundamental pozitive, nu contest asta, însă e nevoie de o reglementare”, spune Radu Vancu.

El susține că o ”retragere de pe internet” nu mai poate fi o soluție în 2025.

„Degeaba ne retragem noi de pe platformele online, răul deja s-a produs. Pe de altă parte, textele apărute cu autori morți de peste 70 de ani nu ai ce să ceri, sunt libere de aceste cerințe. E vorba de cercetarea contemporană, e limpede că această zonă are nevoie de legi, de reglementări clare. De fapt, asta e tot ce poate obține în acest moment”, a mai transmis Radu Vancu pentru Turnul Sfatului.