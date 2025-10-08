Ministrul Justiției, Radu Marinescu: Este important să continăm lupta împotriva corupției / Și pe noi ne preocupă utilizarea inteligenței artificiale în justiție

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, miercuri, la Formului privind Statul de Drept, că ”este important să continăm lupta împotriva corupției. Avem o strategie națională, să aplice corect această strategie și corect legea”.

Referindu-se la utilizarea inteligenței artificiale în justiție, Marinescu a subliniat că este un subiect care preocupă și autoritățile române: „Și pe noi ne preocupă utilizarea inteligenței artificiale în justiție. Nu putem lăsa inteligenței artificiale să tranșeze un raport de drept. Este cu adevărat o provocare a viitorului.”

Ministrul a subliniat că încrederea cetățeanului în instituțiile statului a fost serios afectată, iar responsabilitatea de a recâștiga această credibilitate revine tuturor celor care exercită puterea publică. „Fiecare dintre noi, fiecare putere a statului trebuie să fie responsabilă și să demonstreze cetățeanului că își face datoria, astfel încât acesta să fie mulțumit”, a afirmat Radu Marinescu.

El a atras atenția că statul de drept se află sub asalt, la nivel global, din cauza extremismului, și a insistat că România nu face excepție de la aceste presiuni. Totuși, a ținut să transmită că instituțiile naționale funcționează și că statul este capabil să gestioneze provocările. „Statul român este un stat de drept, instituțiile noastre funcționează. Mesajul public trebuie să fie clar: statul este funcțional, iar cetățenii trebuie să aibă încredere în autorități”, a precizat ministrul.

Ministrul Justiției a anunțat și că Guvernul va adopta joi un proiect de lege legat de aderarea României la OCDE, cu scopul de a întări integritatea în funcția publică. Totodată, el a admis că instanțele se confruntă cu o încărcătură foarte mare de dosare, iar digitalizarea ar putea fi una dintre soluțiile pentru a reduce presiunea asupra sistemului judiciar.

În final, Marinescu a punctat că manifestările extremiste trebuie combătute prin intervenția fermă a organelor judiciare, întrucât acestea reprezintă o amenințare directă la adresa statului de drept.