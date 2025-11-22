Ascultă articolul

Secretarul de stat american Marco Rubio şi emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, sunt aşteptaţi să sosească duminică la Geneva pentru a discuta cu oficiali ucraineni planul de pace propus de liderul de la Casa Albă ce vizează să pună capăt războiului din Ucraina, a confirmat un oficial american pentru AFP, preluată de Agerpres.

Oficialul a afirmat, de asemenea, că secretarul american al armatei, Daniel Driscoll, care s-a întâlnit joi la Kiev cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a sosit deja sâmbătă în oraşul elveţian.

„Vom avea o pre-reuniune informală în această seară (sâmbătă) la cină” între americani şi ucraineni, a precizat el.

Oficiali europeni sunt aşteptaţi, de asemenea, duminică în Elveţia pentru a discuta acest plan, însă nu au fost oferite încă detalii cu privire la formatul discuţiilor.

Planul în 28 de puncte al Washingtonului este privit însă cu mare îngrijorare la Kiev, deoarece reiterează mai multe cerinţe cheie ale Rusiei: Ucraina să cedeze teritorii, inclusiv să se retragă din părţi din estul ţării pe care Rusia nu le-a cucerit, să îşi reducă dimensiunea armatei sale şi renunţe la ideea aderării la NATO.

O serie de experți consideră că acest plan echivalează, de facto, cu capitularea Ucrainei.