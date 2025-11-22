Donează aici. Susține o presă liberă.
Președintele Donald Trump este aspru criticat în comentariile unei postări ale Ambasadei SUA în România, din cauza planului de pace propusă Ucrainei, care arată, de fapt, ca o capitulare a Kievului în fața Rusiei agresoare.
Ambasada a publicat o fotografie cu Trump îmbrăcat în frac, cu papion, și mesajul: ”Leadershipul american pe scena mondială”. În fotografie, Trump este citat cu următorul mesaj, care a stârnit controverse în rândul utilizatorilor: ”Vrem să ne ajutăm aliații, vrem să ne remodelăm adversarii”.
Trump este criticat de utilizatorii care îi reproșează că, de fapt, a tratat Ucraina ca pe un adversar și pe dictatorul rus Vladimir Putin ca pe un aliat pe care l-a ajutat, punând condiții extrem de dure Ucrainei pe care o amenință să accepte planul de ”pace”, altfel SUA îi retrage sprijinul, o retorică folosită vineri și de Putin.
Postarea a devenit rapid virală și a strâns aproape 1800 de comentarii în 14 ore, peste 80 de distribuiri și peste 3000 de reacții, din care 70% de râsete sau furie.
”USA nici nu știi cât de URSS ai început să fii!”, este unul dintre comentarii.
”Unde mergea Trump, la un date cu iubirea Putin?”, este un alt comentariu.
”Înjunghierea aliaților pe la spate nu e o formă de ajutor”, comentează un alt utilizator.
Într-un alt comentariu, un utilizator inversează termenii folosiți de Trump: „Vrem sa ne remodelam aliatii. Vrem sa ne ajutam adversarii.”