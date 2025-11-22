Ascultă articolul

În Varese, în nordul Italiei, frații Ștefan și Ștefania Sandu își realizează visul din copilărie: să devină polițiști.

Crescuți în Piemont, fii ai unui bărbat care a fugit din România, astăzi poartă aceeași uniformă pentru a servi statul, notează presa italiană.

Ambii sunt acum în serviciu în provincia Varese, cei doi frați sunt copiii unui bărbat care a fugit din România lui Ceaușescu pentru a căuta o nouă viață în Italia. Au ales să servească țara care le-a primit familia.

„Obișnuiam să ne jucăm de-a hoții și vardiștii, dar eram mereu de partea cea bună”, spun frații Sandu. Vocația lor, născută dintr-un joc, s-a consolidat în timp, până când a devenit un mod de viață.

Un vis încă din copilărie

Ea, în vârstă de 21 de ani, lucrează la Compania Luino, iar el, în vârstă de 24 de ani, este repartizat la Stația Malpensa, lucrând pentru Compania Gallarate. Două destine paralele, separate de doar câțiva kilometri.

Exemplul tatălui și mândria familiei

Povestea fraților Sandu are la bază o călătorie marcată de sacrificii și renaștere. Tatăl lor a părăsit România după căderea regimului Ceaușescu, întreprinzând o călătorie dificilă pe jos până în Italia.

Familia s-a stabilit în Mathi, un mic oraș lângă Torino, pentru a încerca să-și construiască un viitor.

„Tatăl nostru ne-a învățat valoarea muncii, loialitatea și recunoștința față de această țară”, au declarat cei doi carabinieri. Astăzi, părinții lor urmăresc cu mândrie primii pași ai fiilor lor.

”Am învățat să ne ajutăm reciproc”

Calea care i-a condus la purtarea uniformei a fost împărtășită pas cu pas. În timpul pregătirii, Ștefan și Stefania s-au confruntat împreună cu teste, studii și antrenamente provocatoare. „Am învățat să ne ajutăm reciproc ca și colegi, dezvoltând sensibilitate față de ceilalți”, explică ei.

Cei doi ofițeri Carabinieri au fost repartizați în zone diferite, dar strategice pentru securitatea teritoriului. Luino, la granița cu Elveția, necesită acțiuni constante pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri în păduri. Malpensa este o locație cheie, având în vedere și Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina din 2026. „Suntem gata să ajutăm cetățenii în momentele de nevoie”, subliniază cei doi frați.

Emoție la ceremonie

În cadrul ceremoniei de întâmpinare a noilor veniți, la care au participat prefectul din Varese, Rosario Pasquariello, și colonelul Marco Gagliardo, comandantul provincial, frații Sandu au primit cuvinte de apreciere într-o atmosferă emoționantă. „Ei au transmis valorile Carabinieri cu mare simplitate și eficacitate”, a comentat colonelul Gagliardo.