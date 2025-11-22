Donează aici. Susține o presă liberă.
Max Verstappen (Red Bull Racing) va porni din linia întâi, alături de poleman-ul Lando Norris (McLaren), în cursa finală a Marelui Premiu din Las Vegas, după ce a terminat pe doi calificările de sâmbătă dimineață. Totuși, olandezul a subliniat condițiile grele de pilotaj de pe pista udă care se usca în timpul sesiunii.
„A fost foarte, foarte alunecos. Și pe uscat este deja așa aici, dar acum, pot să vă spun că nu a fost deloc distractiv. Este ca și cum ai conduce pe gheață. Trebuia să facem pneurile să funcționeze. Cred că aș fi putut fi mai competitiv pe pneurile de ploaie, dar trebuia să trecem pe intermediare, pentru că pista se îmbunătățea. Trebuia să îți asumi riscuri, dar nu a fost suficient pentru pole.
E mereu bine pentru noi să fim în prima linie. Este greu să găsești zonele corecte de frânare și să faci pneurile să lucreze. Traiectoria interioară oferă o bună aderență la start. Cu aceste mașini, vizibilitatea este complicată, pentru că podelele creează foarte multe stropiri. Trebuia să lăsăm opt secunde între fiecare mașină. Este mult.”
Lando Norris a fost în asentiment cu Verstappen la interviuri. „A fost foarte stresant. Nu știam cine își va încheia turul după mine. Știam că primele mele două sectoare au fost bune, dar era atât de alunecos… În momentul în care iei prost vibratorii, cum am făcut eu, apare supravirarea, dar a fost suficient pentru a obține pole-ul. Nu au fost deloc condițiile cele mai plăcute.”
„Ai nevoie de o mașină bună ca să faci pole-ul, iar echipa a făcut o treabă bună”
Campionul en-titre își joacă poate chiar ultima carte duminică dimineață în cursa finală a Marelui Premiu din Las Vegas, de la ora 06:00, în ceea ce se anunță o luptă incendiară cu actualul lider al ierarhiei piloților, Lando Norris. Între ei se află 49 de puncte, 341 Max, respectiv 390 Lando.
Podiumul în calificările de la Nevada a fost completat de monopostul Williams al lui Carlos Sainz. Dezamăgirea a reprezentat-o Ferrari, care a încheiat ziua cu Lewis Hamilton pe 20 și Charles Leclerc pe 9.