BREAKING Trump ameninţă Ucraina cu sistarea ajutorului militar dacă nu acceptă planul de pace sinonim cu capitularea în fața Rusiei

Ucraina se confruntă cu o presiune puternică din partea Washingtonului să accepte planul de pace propus de Donald Trump, au declarat vineri două surse agenţiei Reuters, citată de Agerpres. Astfel, Statele Unite au ameninţat Ucraina cu sistarea furnizării de arme şi informaţii dacă respinge planul.
Potrivit uneia dintre surse, Statele Unite doresc ca Ucraina să semneze un acord-cadru până joia viitoare. SUA „doresc să oprească războiul şi Ucraina să plătească preţul”, a spus sursa citată.
O delegaţie alcătuită din responsabili de rang înalt ai armatei americane s-a întâlnit joi la Kiev cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta planul propus.
Ambasadorul SUA în Ucraina şi un membru al acestei delegaţii americane au descris întâlnirea drept un succes, adăugând că Washingtonul doreşte un „calendar agresiv” pentru semnarea unui document între SUA şi Ucraina.
Planul propus, ce are 28 de puncte, prevede în principal ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (alcătuită din provinciile estice Doneţk şi Lugansk), care împreună cu peninsula Crimeea ar fi recunoscute de facto ca fiind ruseşti, dar teritoriile din Donbas cedate Rusiei şi care în prezent nu se află sub controlul acesteia ar deveni zone tampon demilitarizate, în timp ce provinciile Herson şi Zaporojie din sud şi sud-est ar fi împărţite de-a lungul liniei frontului actuale.
Articolul continuă mai jos
De asemenea, Ucrainei i se solicită să-şi limiteze forţele armate, reducându-şi efectivele la cel mult 600.000 de soldaţi, să renunţe la toate armele cu rază lungă de acţiune, precum şi la aspiraţia de a adera la NATO, angajament de neutralitate militară pe care să şi-l înscrie în Constituţie. În schimb, Ucraina ar putea primi garanţii de securitate occidentale, dar fără prezenţa de trupe străine pe teritoriul său.
Asa se intampa cand esti santajabil , urat din partea ta bai violatorrule portocaliu .
Cred că Ucraina ar trebui să refuze uranjgutanul și să meargă pe mâna UE cat poate!
Dezgustător și rușinos. Măcar dacă portocaliul făcea prăpăd doar la el în țară, dar așa își bate joc de o lume întreagă.
II dorim la mumu lui krasnov
Bineînțeles, Ucraina nu e într-o poziție comodă. Are de ales: fie cedează și obține acum pacea, chiar cu sacrificii, fie refuză și, doar cu ajutor european, încearcă să scoată Rusia din teritoriile ocupate. Personal nu cred că există în mod obiectiv o șansă ca Rusia să fie izgonită de acolo, dimpotrivă, în cazul în care războiul continuă, s-ar putea ca toată Ucraina să fie distrusă.
E o vorbă românească: boala lunga, moarte sigură. Și din păcate s-a ajuns aici din cauza că o întreagă Uniune Europeană face pe ea când se încruntă rusul. Iar Ucraina e vândută pe bucățele de Trump. Mai sunt 2 întrebări :oare pe câți bani va fi vândut Taiwan-ul către China? și cât de partener strategic mai e America?
Congresul o să calmeze “păpușa putinista” și va reveni America la normalitate.