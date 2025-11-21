Ascultă articolul

Britanicii care cumpără ocazional cocaină ar putea finanţa fără să ştie războiul Rusiei în Ucraina. Profiturile obţinute din vânzarea de droguri sunt adesea transformate în criptomonede şi, potrivit Agenţiei Naţionale britanice de Combatere a Criminalităţii, aceste venituri au o legătură directă cu „evenimentele geopolitice care provoacă suferinţă în întreaga lume”, inclusiv în Ucraina, relatează canalele de știri SkyNews şi BBC, transmite News.ro.

Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii (NCA) din Marea Britanie a dezvăluit că o reţea care spală miliarde de dolari operează în 28 de oraşe din Marea Britanie.

Această reţea a fost descoperită datorită operaţiunii „Destabilise” şi, până în prezent, au fost efectuate 128 de arestări, fiind confiscate peste 25 de milioane de lire sterline în numerar şi active digitale.

Cei care spală banii au nevoie de curieri pentru a transporta cash-ul provenit din activităţi ilegale în toată ţara. Aceşi curieri colectează banii „murdari” proveniţi din droguri, arme de foc şi bande de imigranţi, pentru ca apoi să fie convertiţi în criptomonede.

Potrivit NCA, afacerea este atât de prolifică, încât cei din spatele ei au cumpărat o bancă pentru a facilita plăţi care au susţinut, între altele, eforturile militare ale Rusiei şi au ajutat la eludarea sancţiunilor.

Oficialii spun că aceste tranzacţii ilicite au o legătură directă cu „evenimentele geopolitice care provoacă suferinţă în întreaga lume”.

CURIERII DE BANI AU UN ROL ESENŢIAL

Directorul adjunct al NCA pentru criminalitate economică, Sal Melki, a avertizat că ameninţarea reprezentată de această reţea de spălare de bani este semnificativă.

În benzinăriile de pe autostrăzi au fost afişate postere care vizează curierii, avertizându-i că este „doar o chestiune de timp” până când vor fi arestaţi.

„Curierii de numerar joacă un rol esenţial în acest sistem global. Ei se află în comunităţile noastre şi fac ca ecosistemul criminal să funcţioneze – pentru că, dacă nu poţi profita de pe urma infracţiunilor tale, de ce să te mai deranjezi? Ei sunt plătiţi foarte puţin pentru riscurile pe care şi le asumă şi riscă ani de închisoare, în timp ce aceia pentru care lucrează se bucură de profituri uriaşe”, a explicat Melki.

NCA afirmă că Operaţiunea Destabilise a avut deja un impact în cercurile criminale, unii membri ai reţelei fiind acum reticenţi să opereze în Londra. Cei implicaţi în spălarea de bani au început, de asemenea, să perceapă comisioane mai mari, reflectând dificultatea de a „spăla” câştigurile obţinute ilegal.

Criptomonedele sunt adesea considerate un refugiu pentru infractori, deoarece sunt percepute ca fiind anonime, dar este posibil să se urmărească şi aceste tranzacţii.

Chainalysis este o companie care monitorizează activităţile suspecte pe blockchain, un tip de bază de date care păstrează înregistrări despre cine trimite şi primeşte active digitale, precum şi despre sumele acestora. Madeleine Kennedy, vicepreşedinte de comunicare al companiei, a declarat pentru Sky News: „Blockchain-urile publice sunt transparente prin natura lor, ceea ce face ca criptomonedele să fie un mijloc ineficient pentru spălarea banilor. Cu instrumentele potrivite, forţele de ordine pot urmări fondurile ilicite – indiferent dacă sunt legate de traficul de droguri, evaziunea fiscală sau criminalitatea cibernetică – şi pot folosi aceste informaţii pentru a perturba reţelele şi a recupera activele”, a explicat ea.

În decembrie anul trecut, o anchetă globală condusă de NCA a destructurat două reţele ale căror activităţi de spălare de bani erau răspândite în 30 de ţări. În timpul raidurilor au fost confiscate pachete de bani, detectivii descriind reţelele Smart şi TGR ca fiind legătura invizibilă între „elitele ruse, infractorii cibernetici bogaţi în criptomonede şi bandele de traficanţi de droguri din Marea Britanie”. Una dintre şefele reţelei, o cetăţeană rusă numită Ekatarina Jdanova, se află în prezent în arest în Franţa şi aşteaptă procesul pentru alte infracţiuni financiare.

PLĂŢI CĂTRE RUSIA PRINTR-O BANCĂ DIN KÂRGÂZSTAN

„Această operaţiune complexă a dezvăluit tacticile corupte utilizate de Rusia pentru a evita sancţiunile şi a-şi finanţa războiul ilegal din Ucraina. Lucrăm fără încetare pentru a detecta, perturba şi urmări în justiţie pe oricine se angajează în activităţi pentru un stat străin ostil. Acest lucru nu va fi tolerat niciodată pe străzile noastre”, a declarat ministrul securităţii, Dan Jarvis.

NCA a precizat că anchetatorii au descoperit că un bărbat, George Rossi, care conducea reţeaua TGR, a cumpărat o bancă în Kârgâzstan, folosită pentru a efectua plăţi pentru maşinăria de război rusă.

Rossi a cumpărat banca prin intermediul companiei sale Altair Holding SA. În ziua de Crăciun a anului 2024, Altair Holding SA a preluat 75% din acţiunile Keremet Bank.

Investigaţiile ulterioare au arătat că Keremet Bank facilita plăţile către o bancă de stat rusă numită Promsviazbank (PSB), descrisă de Trezoreria SUA drept un „centru pentru evaziune fiscală” (şi care a fost menţionată şi în cazul cumpărării de voturi în Moldova de către oligarhul Ilan Şor – n.r.).

NCA afirmă că Keremet Bank ajuta PSB să efectueze plăţi pentru „baza militaro-industrială a Rusiei”.

La nivel local, TGR şi Smart ofereau „o gamă completă de servicii de spălare de bani”, a declarat NCA. Acestea permiteau persoanelor precum traficanţii de droguri şi furnizorii de arme de foc ilegale să schimbe banii cash pe criptomonede.

„Nu putem ignora amploarea acestei ameninţări”, a subliniat Melki. „Putem trage o linie între cineva care cumpără cocaină într-o vineri seara în Marea Britanie şi evenimentele geopolitice care provoacă suferinţă în întreaga lume? Nu este atât de simplu precum: OK, îi plătesc dealerului meu de droguri şi asta este tot. De fapt, este vorba de un vast ecosistem criminal, care finanţează unele lucruri cu adevărat rele în întreaga lume. Putem afirma cu certitudine că spălarea banilor proveniţi din vânzarea de droguri pe stradă este esenţială pentru susţinerea funcţionării criminalităţii grave în ţara noastră”, a declarat oficialul NCA.

BANI SCOŞI DIN ŢARĂ ÎN CUTII DE DETERGENT ŞI LAPTE PRAF

Operaţiunea Destabilise a început prin urmărirea activităţii grupului de ransomware Evil Corp, dar a sfârşit prin a descoperi „niveluri uluitoare” de spălare de bani, a declarat NCA.

Smart şi TGR tranzacţionau „miliarde de lire sterline din averi obţinute din activităţi criminale”.

Banii pe care îi colectau erau spălaţi prin intermediul unor afaceri cu lichidităţi mari, cum ar fi construcţiile, sau erau adunaţi în „case de depozitare” şi scoşi din ţară pentru a fi spălaţi în străinătate. Uneori, banii erau scoşi ilegal din ţară ascunşi în cutii de detergent şi lapte praf pentru copii.

Printre persoanele legate de aceste grupuri se numără fostul fotbalist al echipei Hibernian, James Keatings, precum şi Semen Kuksov şi Andrii Dzektsa, care, potrivit NCA, au spălat bani pentru cartelul irlandez de droguri Kinahan.