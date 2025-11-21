Premierul Ilie Bolojan anunță că Guvernul va introduce un mecanism propriu de sancțiuni pentru a aplica deciziile SUA în cazul Lukoil / Romgaz, protejată în proiectele din Marea Neagră

Ascultă articolul

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că Guvernul va publica luni un act normativ care creează un mecanism românesc de sancțiuni, complementar celui european, astfel încât România să poată aplica și sancțiuni decise unilateral de SUA. Decizia de activare a acestui mecanism va fi luată în decembrie.

De asemenea premierul a precizat că Guvernul a luat măsurile necesare pentru ca Romgaz să nu fie afectată de sancțiunile americane, în contextul în care compania românească de stat colaborează cu Lukoil într-o exploatare la Marea Neagră.

Romgaz a anunțat, într-un raport publicat vineri, că partenerul său Lukoil în forajul în perimetrul Trident de la Marea Neagră „a amânat forajul sondei” din cauza nivelului mai redus al investițiilor din acest an față de cel propus.

