Președintele Nicușor Dan a vorbit vineri în premieră despre plecarea fostului său consilier Ludovic Orban. Întrebat de ce l-a concediat, șeful statului a indicat că e vorba despre faptul că Orban a exprimat public poziții diferite de ale lui.

”Oriunde în lume, când un demnitar are un consilier și consilierul spune în mod repetat în mod public altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă pe consilier și îi spune acest lucru, iar consilierul își scrie demisia și amândoi comunică public că s-au despărțit. Uneori se mai întâmplă și telenovele”, a spus Nicușor Dan.

Reamintim că Ludovic Orban a fost eliberat în urmă cu trei zile din funcția de consilier prezidențial, la doar o lună și jumătate de la numirea în funcție.

Orban a fost esențial în succesul politic al lui Nicușor Dan în 2020, când, în calitate de președinte al PNL, a decis ca împreună cu USR să îl susțină pe Nicușor Dan, ca independent, la Primăria București.

Anunțul oficial al Administrației Prezidențiale:

Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare.

Președintele Nicușor Dan a fost iritat de declarația în care Ludovic Orban criticase USR pentru că folosește imaginea președintelui în campanie, au declarat pentru G4Media surse politice.

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban declarase săptămâna trecută că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi a adăugat că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedintelui prin faptul că abuzează de imaginea lui.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a participat la evenimentul USR în care Cătălin Drulă a fost desemnat candidatul partidului la Primăria București, iar campania lui Drulă folosește imaginea președintelui Dan pe afișe.