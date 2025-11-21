Ascultă articolul

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că extinderea Uniunii Europene în Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este „un act de caritate”, este o investiţie în securitate, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Afirmaţia a fost făcută la conferinţa la nivel înalt ”Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivităţii economice incluzive şi a rezilienţei în întreaga Europă”, organizată la Bucureşti. „Sunt două cuvinte pe care o să le auzim mult timp de acum încolo – economie şi securitate. Economie – competiţia globală a devenit mult mai intensă şi securitate pentru că, de asemenea, am văzut că ordinea internaţională bazată pe reguli este pusă în discuţie.

Pe partea de economie este o regulă foarte simplă – cine este mic este mai puţin competitiv decât cine este mare şi din cauza asta Europa a suferit, economia europeană şi noi toţi am suferit foarte mult, pentru că suntem încă fragmentaţi şi este interesul nostru, al tuturor, ca piaţa unică să fie consolidată şi prin asta economia Europei să fie mai competitivă şi, deci, a noastră”, a spus Nicuşor Dan.

Şeful statului a vorbit, de asemenea, despre competitivitate şi performanţă la capitolul inovare.

„Al doilea lucru – şi din nou vorbesc de Europa – suferim la capitolul competitivitate şi din cauză că nu suntem suficient de performanţi la capitolul inovare. Şi aici, bineînţeles, cadrul financiar multianual vorbeşte foarte mult de această zonă de cercetare, dezvoltare, inovare, doar că, şi ăsta este mesajul meu, trebuie să avem grijă la disparităţi, pentru că dacă competiţia o să fie una care nu ţine cont de contextul de dezvoltare a membrilor Uniunii Europene, o să avem o competiţie care va fi câştigată de cei mai buni şi o să vedem o creştere a decalajului între ţările mai dezvoltate şi ţările mai puţin dezvoltate şi asta va duce la o frustrare şi la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate. Deci, unul din mesajele mele importante este că în zona de cercetare, dezvoltare, inovare trebuie să avem grijă la condiţiile specifice pe care fiecare din ţări le are şi obiectivul nostru este să facem ca economia din zona europeană să progreseze în fiecare din ţările membre”, a afirmat acesta.

Nicuşor Dan a menţionat că România va susţine extinderea Uniunii Europene.

„Pe partea de securitate, evident, răspundem cu toţii la o necesitate. Această necesitate este mai prezentă în Flancul estic şi salut preocuparea Comisiei pentru Flancul estic. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun legat de securitate este că extinderea Uniunii Europene şi în Moldova, şi în Ucraina, şi în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, este o investiţie în securitate. Şi România va susţine, evident este nevoie ca toate aceste ţări să se alinieze unor standarde, poate ne uităm puţin la ele, dar unor standarde pe care Uniunea şi le-a definit, şi pentru acele ţări care au voinţa şi doresc, în special Republica Moldova, care au voinţa de a intra în Uniunea Europeană, România este un puternic susţinător. O să urmeze un an intens”, a mai afirmat şeful statului.