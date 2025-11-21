Ascultă articolul

Campania electorală pentru desemnarea noului primar general al Capitalei începe sâmbătă şi se încheie pe 6 decembrie, la ora 7.00, transmite Agerpres.

În cursa electorală pentru ocuparea fotoliului de la Primăria Capitalei, lăsat liber de Nicuşor Dan după câştigarea prezidenţialelor, s-au înscris 18 candidaţi.

La alegerile locale din iunie 2024 au intrat în competiţia pentru PMB nouă candidaţi. La alegerile parţiale, cei 18 competitori au la dispoziţie două săptămâni pentru a convinge electoratul să le acorde votul pe 7 decembrie.

Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe candidaţi să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente.

Potrivit AEP, de la începerea campaniei electorale, pe 22 noiembrie, la ora 00:00, şi până la încheierea acesteia, în data de 6 decembrie, ora 7.00, trebuie respectate toate prevederile legale în vigoare, fiind permise doar anumite tipuri de activităţi şi materiale de propagandă, precum afişele electorale, materialele de propagandă electorală audio sau video difuzate de mass-media audiovizuală în condiţiile legii, publicitatea în presa scrisă, materialele de propagandă electorală online, broşurile, pliantele şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie.

Materialele publicitare politice vor fi etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2024/900, respectând cerinţele generale şi modelele din anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/1410.

Competitorii politici au obligaţia înlăturării, până la data începerii campaniei electorale, a tuturor materialelor de propagandă utilizate până la acel moment care nu respectă regulile permise de legislaţia în vigoare.

În campania electorală este interzisă folosirea mesajelor sau a sloganurilor discriminatorii, a mesajelor de incitare la ură şi intoleranţă şi a oricăror forme, mijloace, acte şi acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă sau etnică. În acelaşi timp, potrivit legii, este interzisă utilizarea vehiculelor inscripţionate sau colantate cu sloganuri de campanie sau cu imagini ale candidaţilor, precum şi cu alte referiri la competitorii electorali, utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staţionar, organizarea de spectacole, serbări, focuri de artificii, utilizarea de bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă.

Cei 18 candidaţi care se prezintă în faţa electoratului bucureştean sunt:

Cătălin Drulă (USR)

Ciprian Ciucu (PNL)

Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti”)

George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)

Daniel Băluţă (PSD)

Virgil Alexandru Zidaru (independent)

Ana Maria Ciceală (partidul Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate)

Rareş Lazăr (Partidul România în Acţiune)

Oana Creţu (Partidul Social Democrat Unit)

Vlad Gheorghe (independent)

Eugen Orlando Teodorovici (independent)

Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)

Gheorghe Neţoiu (independent)

Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache)

Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioţii Poporului Român)

Angela Negrotă (independent)

Dănuţ Angelo Trifu (independent)

Constantin-Titian Filip (independent)