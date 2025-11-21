Ascultă articolul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski discută astăzi la telefon cu liderii europeni despre planul de pace propus de Donald Trump care prevede de facto capitularea Ucrainei, potrivit Sky News și Le Figaro.

Președintele Ucrainei vorbește cu Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Keir Starmer, care se află la summitul G20 din Africa de Sud. Subiectul principal al discuției va fi planul de pace negociat de SUA și Rusia, fără ca liderii UE și Zelenski să fie consultați.

Textul integral al planului negociat de președintele american Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu în Ucraina a fost publicat joi noapte de deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko și confirmat de publicațiile american The Wall Street Journal și Axios. Planul în 28 de puncte prevede concesii teritoriale majore ale Kievului în fața Rusiei și alte măsuri identice cu cererile lui Putin. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, i-a prezentat joi planul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev.

Un punct separat de planul inițial prevede garanții de securitate pentru Ucraina, garanții ce ar urma să fie asumate de SUA, NATO și UE. Garanția de securitate este modelată după Articolul 5 al NATO și ar angaja SUA și aliații europeni să trateze un atac al Rusiei asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii ”comunități transatlantice”.

Acest punct stipulează că orice viitor ”atac armat semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei asupra Ucrainei ”va fi considerat un atac ce amenință pacea și securitatea comunității transatlantice”, iar SUA și aliații lor vor răspunde în consecință, inclusiv prin forță militară.

Documentul include spații pentru semnăturile Ucrainei, SUA, UE, NATO și Rusiei. Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat că Rusia a fost informată cu privire la proiect, dar nu este clar dacă semnătura președintelui Vladimir Putin va fi necesară. Garanția de securitate ar fi valabilă inițial pentru 10 ani și ar putea fi reînnoită prin acord reciproc.

Propunerea îi cere practic președintelui Zelenski cere să cedeze și mai mult teritoriu ucrainean decât controlează în prezent Rusia și să accepte reintegrarea Rusiei în comunitatea internațională, cu ridicarea tuturor sancțiunilor economice și amnistie pentru crimele de război. Dar i-ar oferi o garanție de securitate împotriva unei noi agresiuni ruse.