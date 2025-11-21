Home » Articole » Cetăţenii care au suferit pagube similare celor din cartierul bucureștean Rahova, despăgubiţi cu valoarea reală la zi a pierderii, prevede un proiect de lege aflat în dezbatere la Camera Deputaților

Cetăţenii care au suferit pagube similare celor din cartierul bucureștean Rahova, despăgubiţi cu valoarea reală la zi a pierderii, prevede un proiect de lege aflat în dezbatere la Camera Deputaților

21 nov. 2025
5822
Cetăţenii care au suferit pagube similare celor din cartierul bucureștean Rahova, despăgubiţi cu valoarea reală la zi a pierderii, prevede un proiect de lege aflat în dezbatere la Camera Deputaților
sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană
Ascultă articolul

Cetăţenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat, ori ca urmare a executării intervenţiei de către serviciile de urgenţă, au dreptul la ajutoare de urgenţă şi la despăgubiri care să acopere valoarea reală la zi, conform preţului pieţei, a pierderii suferite, prevede un proiect aflat în dezbatere publică la Camera Deputaţilor, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art. 18 din Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă este iniţiată de grupul senatorilor şi deputaţilor PSD.

Potrivit proiectului, despăgubirile materiale se acordă în urma solicitării scrise a celui prejudiciat, adresată primarului, pe baza actului de constatare întocmit de organele competente şi a hotărârii Consiliului local, din fondurile prevăzute în bugetul local cu această destinaţie sau din cele aprobate prin hotărâri ale Guvernului, în maximum 90 de zile de la data producerii incidentului.

Primăria are obligaţia să reconstruiască şi să readucă imobilul la starea iniţială în termen de maximum un an, inclusiv în ceea ce priveşte racordarea la utilităţi, păgubiţii urmând să îşi păstreze statutul avut iniţial, de proprietari sau chiriaşi, după caz. Până la finalizarea lucrărilor, primăria va suporta financiar toate cheltuielile de cazare a persoanelor afectate în condiţii cel puţin similare, prevede proiectul.

În cazul în care primăria nu dispune de fondurile necesare, Guvernul este obligat să asigure, în cel mai scurt timp posibil, toate sumele necesare din fondul de urgenţă, urmând ca, acolo unde este posibil, să recupereze aceste sume de la persoanele/instituţiile/companiile care, în urma anchetei autorităţilor, se dovedesc vinovate pentru tragedie, mai prevede propunerea legislativă, al cărei termen de consultare este 23 decembrie.

Articolul continuă mai jos

Iniţiatorii amintesc că, la data de 17 octombrie 2025, în cartierul Rahova din Bucureşti, o explozie puternică produsă într-un bloc de locuinţe a avut ca rezultat pierderi de vieţi omeneşti, oameni răniţi şi pagube materiale semnificative.

„Blocul a fost evacuat complet de urgenţă, sute de oameni rămânând fără munca lor de-o viaţă în câteva minute. Potrivit rapoartelor preliminare, deflagraţia s-a produs ca urmare a unei acumulări de gaze, iar clădirea afectată a fost declarată instabilă structural, urmând a fi demolată. În acest caz, numeroşi locatari s-au trezit peste noapte fără locuinţă, iar cadrul legal actual nu garantează despăgubiri raportate la valoarea reală de piaţă, ceea ce creează o gravă inechitate socială. Mai mult, ulterior tragediei, Guvernul a propus să demoleze şi să reconstruiască blocul respectiv, cu precizarea că proprietarii locuinţelor afectate vor deveni chiriaşi la stat. În temeiul principiilor constituţionale privind garantarea dreptului de proprietate şi protejarea locuinţei, propunem modificarea legislaţiei în vigoare în sensul ca cetăţenii care suferă pagube ca urmare a unui dezastru sau a unei calamităţi (naturală ori provocată) să fie despăgubiţi la valoarea reală, actualizată, a bunului pierdut – de exemplu un apartament sau o casă – şi nu la valoarea contabilă ori funciară stabilită anterior, care adesea nu reflectă valoarea de piaţă la zi, iar pierderile să fie acoperite din fondul de urgenţă al Guvernului, care va transfera cât mai rapid posibil sumele necesare în conturile primăriilor de domiciliu ale păgubiţilor”, subliniază iniţiatorii în expunerea de motive.

Potrivit acestora, legislaţia în vigoare privind despăgubirile pentru bunuri afectate de calamităţi nu asigură, în mod consecvent, restituirea valorii reale a pierderilor.

„Astfel, pe lângă trauma de care au parte prin pierderea muncii de o viaţă, oamenii sunt de multe ori puşi în situaţii la care nu au forţa financiară să facă faţă. De exemplu, în urma cutremurului din 2023 din judeţul Gorj au fost afectate şi locuinţe din localitatea Aninoasa, judeţul Hunedoara. Oamenii sunt disperaţi, pentru că nicio instituţie nu a luat în considerare faptul că acestea vor trebui din nou racordate la utilităţi, aşa că nu există bani prevăzuţi în acest scop, iar păgubiţii nu îşi permit să suporte aceste cheltuieli. (…) Considerăm că prin adoptarea acestor măsuri se garantează exercitarea efectivă a dreptului de proprietate, se asigură protecţia cetăţenilor afectaţi de evenimente neprevăzute, se creează un mecanism de intervenţie rapidă, bazat pe solidaritate şi echitate şi se evită situaţii dramatice precum cea a locatarilor blocului afectat din Rahova, care se confruntă cu incertitudine şi pierderi greu de acoperit din resurse proprii”, se mai arată în expunerea de motive, semnată în numele iniţiatorilor de către deputaţii PSD Natalia Intotero, Ilie Toma şi Adrian Câciu.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”