Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, în ziua în care au intrat în vigoare sancțiunile SUA împotriva rafinăriilor deținute de compania rusă Lukoil, că ”rafinăria nu funcționează, e în mentenanță, nu se va întâmpla nimic în următoarele săptămâni”.

”Avem o amânare pentru 13 decembrie. În tot acest interval, guvernul poate lua niște măsuri”, a mai spus șeful statului.

Sancțiunile SUA intră în vigoare pe 21 noiembrie pentru rafinăria Petrotel din România a Lukoil și pe 13 decembrie pentru benzinăriile companiei ruse.

SUA au impus sancțiuni împotriva Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, din cauza „lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”. Sancțiunile înseamnă potențiale probleme pentru aceste companii de a-și face decontul în dolari la nivel intenațional, adică și în România.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului declarase joi că România va fi solidară în aplicarea sancțiunilor față de Lukoil, fără a explica în ce mod va face acest lucru și dacă statul va prelua activele companiei rusești.

„În privința Lukoil, ceea ce vă pot spune este că România va fi solidară în aplicarea sancțiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect, cel mai probabil de ordonanță, care va stabili un mecanism general aplicabil în situații de acest fel. De acest subiect se ocupă un grup de lucru coordonat de ministerul de Externe”, arată un mesaj transmis de purtătorul de cuvânt al Guvernului Ioana Dogioiu.

Guvernul român lucrează intens la elaborarea unei legislații care să armonizeze sancțiunile internaționale cu protecția economiei interne, a lanțurilor de distribuție și a partenerilor de afaceri ai companiilor aflate sub restricții, declarase joi și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Ministrul a adăugat: „Există un grup de lucru strategic sub coordonarea viceprim-ministrului, C. Predoiu, cu participarea ministerelor Energiei, Economiei, Afacerilor Externe și Finanțelor. Scopul nostru este de a aproba un act de reglementare care să respecte legislația națională, europeană și internațională, pentru a evita consecințele negative pentru lucrători și întreprinderi.”