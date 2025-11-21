Ascultă articolul

Un număr nedeterminat de eleve au fost răpite dintr-o şcoală catolică din centrul Nigeriei, a anunţat vineri un responsabil local, ceea ce constituie a doua răpire de acest tip în această ţară în decurs de o săptămână, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Guvernul statului nigerian a primit cu profundă tristeţe vestea îngrijorătoare privind răpirea unor eleve din şcoala St.Mary, în zona guvernului local din Agwara”, a declarat într-un comunicat Abubakar Usman, secretar al guvernului, adăugând că „numărul exact de eleve răpite nu a fost confirmat încă”.

Poliţia a precizat la rândul său că răpirea de eleve a avut loc în jurul orei 2 dimineaţa. „Unităţi tactice ale poliţiei, elemente militare şi alte agenţii de securitate s-au deplasat la faţa locului şi scotocesc pădurile cu scopul de a salva elevele răpite”, a precizat poliţia vineri într-un comunicat.

Acest atac intervine la câteva zile după răpirea de către bărbaţi înarmaţi a 25 de liceene din internatul pentru fete din Maga (nord-vest), în noaptea de duminică spre luni. Potrivit autorităţilor, una dintre fete a reuşit să fugă. Deocamdată, identitatea răpitorilor – grupări jihadiste sau bande criminale – rămâne necunoscută.

Președintele nigerian Bola Tinubu şi-a amânat recent deplasările internaţionale şi a plasat forţele de securitate ale ţării în alertă maximă.

Cele două răpiri, precum şi atacul de marţi asupra unei biserici din Eruku (vest) în timpul unei slujbe retransmisă în direct, au avut loc după ce preşedintele american Donald Trump a menţionat „asasinări de creştini” comise de „terorişti islamişti” în Nigeria şi a evocat posibilitatea unei intervenţii militare americane.

Bande de criminali, denumiţi „bandiţi” de populaţie, seamănă teroare de ani de zile în nord-vestul şi centrul Nigeriei, ţara cea mai populată din Africa, atacând, răpind locuitori contra unor răscumpărări şi incendiind case după ce le jefuiesc.

Nigeria se confruntă de asemenea cu o insurecţie jihadistă de peste 16 ani, care a făcut 40.000 de morţi şi două milioane de refugiaţi în nordul ţării, potrivit Naţiunilor Unite.