Ascultă articolul

Lara Gut a căzut violent în timpul unui antrenament la Copper Mountain, în SUA, iar cariera schioarei în vârstă de 34 de ani este pusă serios sub semnul întrebării, transmite Gazzetta dello Sport.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Originară din Ticino, elvețianca a căzut în timp ce se antrena, iar o revenire acasă, în Elveția, se va produce de îndată.

Sportiva va fi supusă unor teste amănunțite, iar ziarul elvețian Blick sugerează că sportiva ar fi putut suferi o ruptură de ligament încrucișat și leziuni la meniscul stâng, însoțite de o comoție cerebrală.

Primele detalii de la fața locului nu sunt tocmai încurajatoare pentru Lara.

Dacă se confirmă varianta Blick, atunci Gut-Behrami ar putea rata prezența la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano, de la începutul anului viitor.

Mai grav decât atât, presa elvețiană scoate în evidență un posibil final de carieră.

Sezonul 2025-2026 începuse promițător pentru elvețiancă, ea încheind pe podium (locul trei) treilea slalomul uriaș de la Sölden. A fost al 101-lea podium din carieră, performanță cu care a egalat recordul legendarei Vreni Schneider din anii ’90.

Fin de carrière prématurée pour Lara Gut Behrami ?

😲😲

Ski alpin – Victime d’une grave chute lors d’un entrainement à Copper Mountain, la star Lara Gut Behrami est sérieusement touchée.

➡️➡️https://t.co/k0Qm9WtFfS pic.twitter.com/AwRtrjkSQm — Sports Infos (@Sports_Infos_) November 21, 2025