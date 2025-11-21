Home » Sportz » FIA confirmă scandalul din F1: RedBull a profitat de lacunele regulamentului

FIA confirmă scandalul din F1: RedBull a profitat de lacunele regulamentului

21 nov. 2025
6447
FIA confirmă scandalul din F1: RedBull a profitat de lacunele regulamentului
Monopost al celor de la RedBull / Sursa foto: dpa picture alliance / Alamy / Alamy / Profimedia
McLaren a acuzat RedBull că a încălcat regulamentul plafonului de costuri atunci când a schimbat motorul monopostului lui Max Verstappen înainte de Marele Premiu de Formula 1 din Brazilia. La câteva săptămâni, FIA admite că echipa din Milton Keynes a exploatat o „slăbiciune” a regulilor.

McLaren a făcut o sesizare la FIA (Federația Internațională de Automobilism) după ce RedBull a făcut schimbări importante pe mașina lui Max între calificări și cursa de la Interlagos.

Pe lângă modificarea setărilor aerodinamice, RedBull Racing a montat un motor Honda nou pe monopostul lui Verstappen. Grație (și) acestuia, Max a ajuns din coada plutonului până pe locul 3 la final.

Conform crash.net, FIA admite că RedBull a exploatat o „slăbiciune” a regulilor privind plafonarea costurilor din Formula 1.

„Ceea ce nu am dorit să facem este să ne implicăm într-o situație în care, atunci când are loc o schimbare de motor, trebuie să discutăm cu echipa sau cu producătorul PU (power unit – unitate de putere) dacă o mică problemă de telemetrie indică sau nu o potențială problemă de fiabilitate”, a declarat Nikolas Tombazis, directorul FIA pentru monoposturi.

„Nu considerăm că avem expertiza necesară pentru a discuta cu ei dacă este vorba într-adevăr de o schimbare strategică sau de fiabilitate. În unele cazuri, este evident că se încadrează într-una dintre cele două categorii.

Dar când te afli în zona de tranziție, este dificil.

Deci, aceasta a fost o slăbiciune a reglementărilor actuale – combinația dintre aspectul financiar, tehnic și sportiv – și a fost un domeniu în care am adoptat această abordare, acceptând aceste schimbări fără a intra în discuții despre impactul asupra plafonului de costuri”, transmite oficialul FIA.

Mai mult decât atât, Tombazis a subliniat că această lacună va fi eliminată în cadrul modificărilor radicale ale regulamentului care vor intra în vigoare în 2026.

„Este unul dintre domeniile în care, anul viitor, odată cu introducerea plafonului de costuri pentru producătorii de PU și pentru echipe, această problemă va fi rezolvată”, a explicat el.

„Producătorii de PU nu ar considera niciodată convenabil să facă o schimbare strategică, deoarece de fiecare dată aceasta le-ar costa aproximativ cât un motor – un milion, dacă este vorba doar de combustie internă sau altceva. Și asta va oferi un mecanism natural.

Deci, considerăm că este o slăbiciune a actualului set de reglementări, în care nu există un plafon pentru costurile PU, dar credem că problema va fi rezolvată complet anul viitor. Nu va mai fi un subiect de discuție”, a încheiat directorul FIA.

RedBull spune că echipa nu a făcut „nimic neobișnuit”

Inginerul șef de la RedBull Racing, Paul Monaghan, a răspuns acuzațiilor rivalilor de la McLaren, acesta precizând că echipa sa nu a făcut nimic neobișuit.

„Nu mă surprinde că cineva trebuie să arunce o grenadă în această situație. Bine. Dacă situația ar fi fost invers, am fi putut face același lucru”, a declarat Monaghan în Las Vegas.

„Ceea ce am făcut este justificabil, este legitim și, dacă ne uităm înapoi, chiar și la această generație de mașini, să zicem din 2022 până în acest an, oamenii au făcut schimbări de motor. Nu este nimic neobișnuit în asta.

Nu cred că este o zonă gri. În ceea ce mă privește, ne-am justificat în fața noastră ceea ce urma să facem. Dacă suntem întrebați despre asta, bine, vom justifica”, a transmis oficialul RedBull Racing.

Regulamentele FIA din prezent nu explică în detaliu modul în care sunt analizate schimbările de motor din motive de performanță, iar The Race transmite că există o înțelegere neoficială între echipe și FIA:

  • dacă schimbarea este forțată de o defecțiune de fiabilitate, costul nu se include în plafon.
  • dacă este făcută din motive de performanță, costul trebuie contabilizat în limita de buget.

În lumina celor prezentate, McLaren consideră că RedBull se găsește clar în a doua situație.

Marele Premiu de la Las Vegas, program de desfășurare

Vineri, 21 noiembrie

  • Antrenament 1 / Leclerc, cel mai rapid
  • Antrenament 2 / Norris, cel mai rapid

Sâmbătă, 22 noiembrie

  • Antrenament 3 / 02:30 – 03:30 / Antena Play direct
  • Calificări: 06:00 – 07:00 / Antena 3, Antena Play direct

Duminică, 23 noiembrie

  • Cursa: 06:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

  1. Lando Norris (McLaren) 390 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 366
  3. Max Verstappen (RedBull) 341
  4. George Russell (Mercedes) 276
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 214
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 148
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 122
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 43
  11. Oliver Bearman (Haas) 40
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  13. Carlos Sainz (Williams) 38
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

  1. McLaren 756 puncte / campioană
  2. Mercedes 398
  3. RedBull 366
  4. Ferrari 362
  5. Williams 111
  6. Racing Bulls 82
  7. Aston Martin 72
  8. Haas 70
  9. Kick Sauber 62
  10. Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

