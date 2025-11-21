Ascultă articolul

Virgil Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a anunțat vineri, 21 noiembrie, la postul Realitatea TV că renunță la candidatura pentru funcția de primar al Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu, candidat independent propus de Alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti”.

„Îmi anunț retragerea din candidatură în favoarea doamnei Alexandrescu. Singura pretenție pe care o am este să nu îi lăsați pe cei amărâți”, i-a spus Virgil Zidaru candidatei independente.

Anca Alexandrescu i-a transmis că îl admiră pentru modul în care cântă și l-a asigurat că tot ce și-a propus pentru Capitală, va fi transpus în programul său, dacă va fi aleasă primar general.

„Îi mulțumesc foarte mult. Îl admir pentru modul în care cântă. Tot ce ți-ai propus pentru București va fi transpus împreună. Mulți bucureșteni sunt batjocoriți, marginalizați. Împreună cu tine vom reda viața acestor oameni. Gestul domnului Zidaru mă responsabilizează și mai tare”, a transmis candidata independentă.