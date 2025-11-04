Cine este Anca Alexandrescu, candidata independentă la Primăria București susținută de AUR: Pretinde că luptă împotriva Sistemului, dar a lucrat pentru liderii PSD Liviu Dragnea, Victor Ponta și Adrian Năstase și a beneficiat de fonduri Soros

Lăsată singură pe culoar de Călin Georgescu, omul pentru care a făcut propagandă furibundă la Realitatea Plus, moderatoarea tv Anca Alexandrescu s-a lansat în cursa pentru Primăria București în calitate de candidat independent. Partidul extremist AUR a anunțat luni că o va susține.

Dar cine este moderatoarea „Culiselor statului paralel”, femeia care pretinde că și-a făcut din „lupta cu sistemul soroșist” un scop în viață?

Înfocarea cu care Anca Alexandrescu a declarat război „sorosismului” are în spate un detaliu semnificativ: CV-ul ei arată că în 1995 a absolvit facultatea particulară Școala Superioară Jurnalistică, înființată în 1991 de Asociația Ziariștilor din România cu sprijinul Fundației Soros.

A început cariera de jurnalist în 1994 și a scris timp de trei ani la Ziua, Ultimul Cuvânt și Evenimentul zilei, potrivit CV-ului oficial. Apoi a intrat în consultanță politică și a devenit purtător de cuvânt pentru campania electorală în alegerile locale a PDSR. A ocupat apoi funcția de consilier pe comunicare la cabinetul lui Liviu Dragnea, iar după debarcarea acestuia din fruntea PSD, a devenit consiliera fostului premier Viorica Dăncilă.

În trecut, ea a mai condus departamentele de comunicare din guvernele Adrian Năstase și Victor Ponta. A fost, de asemenea, consilier al fostului primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu. Anca Alexandrescu a mai fost director de comunicare al KazMunayGas, compania kazahă care a preluat datoriile Rompetrol de la Dinu Patriciu, potrivit libertatea.ro.

Anca Alexandrescu a fost și prima care i-a luat un interviu lui Liviu Dragnea în închisoare, prilej cu care a susținut că fostului lider social-democrat, condamnat la trei ani de detenție pentru angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman, i se încalcă drepturile.

„Efectiv, i se interzice dreptul de a vorbi, deși sunt mulți jurnaliști care au cerut un interviu cu Liviu Dragnea. Am făcut multe demersuri în acest sens. Am încercat toate variantele, am solicitat la Administrația Penitenciarelor și abia ieri a fost aprobată cererea mea, astăzi dimineață am înregistrat pe Skype și urmează, la ora 18:00, să difuzăm interviul. Sunt câteva ore de interviu”, afirma Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS în 2020.

Moderatoarea de la Realitatea Plus a revenit în forță în atenție odată cu anularea turului I al alegerilor prezidențiale din 2024, în urma cărora în cursa pentru președinție ar fi rămas Elena Lasconi și Călin Goergescu. omul căruia i-a dedicat ore întregi la „Culisele statului paralel”.

Respectiva emisiune a primit o amendă de 100.000 de lei de la CNA, dar și altele ulterioare, pentru dezinformări și derapaje grave, decizii pe care Anca Alexandrescu le-a criticat public în mai multe rânduri, susținând că cei de la Consiliul Național Audio-Vizual au „o problemă personală” cu ea.

Iar la un miting de susținere a lui Călin Goergescu, jurnalista și-a agresat o colegă de breaslă, adresându-i-se cu „Marș de aici!” și lovindu-i microfonul.

În decembrie, Anca Alexandrescu și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de președinte al României. Scenariul era valabil doar în cazul în care Călin Georgescu ar fi renunțat la candidatură, iar Victor Ponta s-ar fi înscris în cursă.

„Anunț public că dacă Călin Georgescu nu va candida și dacă Victor Ponta își va depune candidatura, mi-o voi depune și eu. De ce nu? Pentru că mă lupt cu acest sistem de atâția ani de zile”, declara ea, deși, anterior, afirmase că nu este interesată de postura de candidat.

„Am spus că nu voi candida și că nu voi pleca de aici, de la pupitrul acestei emisiuni. Am înțeles jocul murdar pe care Victor Ponta și niște apropiați de ai săi l-au făcut în momentul în care a anunțat că îl susține pe Călin Georgescu. Își pregătesc în cazul în care Călin Georgescu nu va putea candida să-l pună candidat pe Victor Ponta.”

„Am primit foarte multe telefoane care m-au întrebat dacă voi candida. Nu am în intenție așa ceva, nu-mi doresc. Îmi doresc o viață liniștită alături de copiii mei și de familia mea și de apropiații mei. Dar dacă acești impostori care au stat la masă cu statul paralel vor dori din nou să pună mâna pe PSD și să pună mâna pe țară, nu voi sta deoparte. Dar sunt absolut convinsă că nu-l vor mai putea opri pe Călin Georgescu.”

Anca Alexandrescu este fiica lui Horia Alexandrescu, membru al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist în perioada ceaușistă și autor de articole la Scânteia Tineretului, oficios al propagandei comuniste, în care îl proslăvea pe dictator. Un episod relevant din cariera lui Horia Alexandrescu este relatat într-un documentar realizat de activistul Valeriu Nicolae.

„Deci tatăl lui Alexandreasca a fost trimis la Olimpiada din SUA din 1984 și sigur, sigur nu a turnat sportivi (n.r. ironic). Suntem fericiți să dedicăm victoriile noastre Dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. (…) În cartea lui publicată în 1985, apare și paragraful următor, la loc de cinste: Muncind și trăind în epoca de aur a națiunii noastre, inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, epoca denumită cu mândrie patriotică Epoca Nicolae Ceaușescu, suntem fericiți și onorați să dedicăm victoriile nostre la cea mai importantă competiție sportivă internațională Dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și mareului forum al comuniștilor români, Congresul al XII-lea al partidului.”