BREAKING Miros puternic de gaz la Liceul Theodor Pallady din Capitală: Distrigaz a oprit alimentarea, elevii și profesorii au fost evacuați / O scurgere de gaz identificată la o vană exterioară

Un miros puternic de gaz se simte, marți, la prânz, la Liceul Theodor Pallady din Capitală, transmit autoritățile. Distrigaz a oprit alimentarea cu gaz, iar elevii și profesorii au fost evacuați.

Distrigaz a identificat o scurgere de gaz la o vană exterioară.

Au fost efectuate verificări și în sălile de clasă, dar nu au fost constatate scurgeri de gaz.

De asemenea, nu au fost înregistrate probleme medicale.

La fața locului au intervenit CBRN pentru măsuratori, un echipaj SMURD și o autospecială de stingere.

Context

Reamintim că o explozie extrem de puternică, soldată cu mai mulți morți, s-a produs în 17 octombrie într-un bloc din Capitală de pe strada Vicina, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al capitalei.

O galerie foto realizată de fotojurnalistul Tudor Pană de la agenția Inquam Photos arată imaginile și proporțiile dezastrului.

Compania Distrigaz Rețele Sud a fost pusă sub învinuire pentru distrugere calificată în dosarul exploziei din cartierul Rahova, iar trei persoane au fost reținute de procurori.

Compania a precizat, după ce a fost informată că are calitatea de suspect în ancheta exploziei din Rahova, că până în acest moment nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului.

știre în curs de actualizare

