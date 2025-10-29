SURSE Compania Distrigaz Rețele Sud, pusă sub învinuire pentru distrugere calificată în dosarul exploziei din cartierul Rahova / Trei persoane au fost reținute de procurori, până în acest moment

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au reținut miercuri trei persoane în dosarul exploziei de la blocul din cartierul Rahova, au declarat pentru G4Media surse judiciare. De asemenea, un director adjunct al Distrigaz Rețele Sud a fost citat în această seară la Parchetul Curții de Apel București și i s-a adus la cunoștință calitatea companiei de suspectă, ca persoană juridică, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Compania este învinuită pentru distrugere calificată.

În privința persoanelor reținute, e vorba de un angajat al companiei Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL din Bucureşti, care ar fi făcut verificarea reţelei de gaze după venirea Distrigaz.

Cei trei sunt acuzați de distrugere calificată.

Procurorii vor cere arestarea preventivă a celor trei angajați.

Procurorii vor mai cere și interzicerea desfășurării activității pentru firma Amproperty Construct SRL, potrivit surselor citate.

Procurorii au făcut azi percheziții în dosarul exploziei la blocul din cartierul bucureșten Rahova. Perchezițiile au fost efectuate în București, Ilfov, Prahova și Teleorman. Perchezițiile au loc la sediile Distrigaz, la firma privată de verificare a instalației, dar și la alte persoane fizice și juridice și vizează ridicarea de documente și unități de stocare.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut că urmare un dezastru, iar cercetările se desfăşoară in rem.

O explozie extrem de puternică s-a produs vineri, 17 octombrie, într-un Bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei. În urma exploziei, trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite.