Guvernul a aprobat vânzarea accelerată a activelor combinatului siderurgic Liberty de la Galați / Discuții pentru plata restanțelor salariale pentru cei 4.000 de angajați ai colosului siderurgic

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sindicatul Siderurgistul a avut întâlniri cu administrația combinatului siderurgic de la Galați și avocații concordatari, ce au vizat plata salariilor restante către cei 4.000 de angajați și asigurarea funcționării combinatului pe termen mediu și lung, au precizat sindicaliștii pentru G4Media.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Administratorii concordatari au informat managementul combinatului privind negocierile desfășurate în prezent pentru încheierea unui contract de tolling.

„Acesta ar putea asigura reluarea producției, o încărcare a întregului flux în următoarele luni și posibilitatea evitării întârzierilor salariale. În discuțiile cu avocații concordatari am aflat că guvernul a aprobat o procedură de vânzare accelerată a activelor combinatului.

Următorii pași sunt modificarea planului de restructurare, validarea noii variante și deschiderea procesului transparent de vânzare a activelor prin exigibilizarea creanțelor Eximbank și ANAF. Astfel, se realizează o platformă care să permită investitorilor interesați să poată cumpăra activele și alături de o infuzie obligatorie de capital din lucru, să poată reporni combinatul într-un mod sustenabil”, a declarat Vasile Crișan, secretarul general al Sindicatului Siderurgistul, pentru G4Media.

Oamenii lui Umbrărescu și Ahmetov continuă evaluările tehnice în combinat

Între timp, echipele de specialiști de la posibilii investitori, Dorinel Umbrărescu și omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov, continuă evaluările tehnice pe platforma siderurgică. Acest proces și tollingul se desfășoară în paralel.

„În acest moment lucrăm la transformarea celor 17.800 de tone de brame din producția care a rezultat din repornirea furnalului 5. Discutăm de a doua repornire, cea din 5 iunie 2025, în urma căreia s-au realizat 57.000 de tone de oțel. Din acestea, 17.800 de tone sunt prelucrate acum”, a precizat Vasile Crișan pentru G4Media.

Primele stocuri de produse siderurgice sunt finalizate și urmează să fie livrate clienților. Sectoarele din combinat în care se lucrează în prezent pe acest segment al producției sunt decaparea, zincarea și acoperirea organică. Toate acestea fac parte din secția laminări de benzi la rece.

Plata restanțelor salariale

Sindicatul Siderurgistul a purtat discuții cu administrația combinatului și pentru plata restanțelor salariale pentru cei 4.000 de angajați ai Liberty de la Galați, ce ar urma să aibă loc în luna noiembrie 2025.

Este vorba de achitarea salariilor pe luna august 2025 și plata celor 75% din salariul de bază pe lunile septembrie și octombrie, inclusiv tichetele de masă, după ce angajații au fost trimiși în șomaj tehnic.

Contractul colectiv de muncă a fost prelungit și pentru 2026

Sindicatul Siderurgistul a prelungit cu un an contractul colectiv de muncă în urma discuțiilor cu administrația combinatului, potrivit informațiilor furnizate G4Media.

„România riscă să pierde o capacitate industrială vitală, iar costurile vor fi din punctul meu de vedere suportate pe termen lung prin șomaj și pierderi fiscale destul de însemnate la bugetul de stat. Sunt zeci de mii de gălățeni ale căror destine depind direct sau indirect de ceea ce se întâmplă pe platforma siderurgică”, a declarat Vasile Crișan, secretarul general al sindicatului Siderurgistul pentru G4Media.

Combinatul siderurgic de la Galați are în prezent 1.197 de creditori, cei mai mari fiind Eximbank și ANAF. În 1988 se realizau 7,8 milioane de tone de oțel pe platforma siderurgică. În ultimii doi ani s-au produs doar 457.000 de tone de oțel.

De menționat este că sindicatul Siderurgistul a reușit și încheierea contractului colectiv de muncă pentru următorul an la Minest Mahmudia pentru cei 46 de angajați care lucrează la această societate. Salariații nu mai avuseseră contract colectiv de muncă din 2013.

Context

Dorinel Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului”, este în competiție cu cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, proprietarul gigantului Metinvest (grup de companii metalurgice şi miniere), pentru preluarea integrală a Liberty Galați, conform surselor consultate de Economedia.

Cei doi sunt singurii care doresc preluarea integrală a combinatului siderurgic. Ambii investitori au mobilizat o echipă de specialiști la combinatul siderurgic, în perioada de due dilligence – Metinvest a venit cu 18 directori, iar Umbrărescu cu 5 directori, conform surselor.

Încă două companii mai sunt interesate de Liberty Galați, însă acestea nu doresc preluarea integrală a combinatului, ci doar operarea de contracte de tolling. Este vorba despre un consorțiu european condus de compania Steel Mont și de către o companie turcă.

Statul român ar prefera însă o soluție de preluare integrală, care să rezolve și problema sumelor pe care ANAF și EximBank le au de recuperat de la Liberty Galați, conform informațiilor Economedia.

Dorinel Umbrărescu și Rinat Ahmetov, proprietarul gigantului Metinvest, au depus oferte pentru preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați, conform informațiilor Economedia.

Cei doi au trimis scrisori de intenție pentru preluarea combinatului.

Sursele Economedia susțin că va fi organizată o licitație internațională, la care este posibil să mai vină și alți investitori. Prețul încasat pe combinatul siderurgic este estimat între 420 și 700 milioane de euro, conform informațiilor Economedia.

„Guvernul urmează să primească vineri o modificare la planul de restructurare care va permite vânzarea core-businessului în cadrul unei licitații, pornind într-o primă etapă de la valoarea de piață și, dacă nu se va vinde, a doua licitatie va fi la un preț egal cu valoarea de lichidare a activelor (prețul care s-ar încasa în faliment)”, conform surselor Economedia.

Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina

Rinat Ahmetov este cel mai bogat om din Ucraina.

Ahmetov a fondat în 2000 System Capital Management Group, cel mai mare grup financiar și industrial diversificat din Ucraina, cu interese în întreaga lume. Structura grupului SCM include peste 500 de companii care angajează aproximativ 200.000 de persoane în Ucraina, SUA, Europa și în întreaga lume.

El deține Metinvest, cel mai mare producător de oțel din Ucraina.

Ahmetov mai deținea și oțelăriile Azovstal și Illich Iron & Steel Works, cu sediul în Mariupol, distruse de Rusia, care reprezentau coloana vertebrală a afacerii siderurgice.

Ahmetov este patronul clubului de fotbal ucrainean Șahtior Donețk.

Rinat Ahmetov era considerat înainte de război un apropiat al lui Vladimir Putin, iar ulterior s-a dezis de președintele rus.

În iulie 2025, Rinat Ahmetov era cotat ca fiind a 390-a cea mai bogată persoană din lume, cu o avere estimată la 7,9 miliarde de dolari.

Condiția pusă de Umbrărescu pentru a prelua combinatul de la Galați

Dorinel Umbrărescu, omul de afaceri care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, ar fi dispus să preia combinatul siderurgic Liberty Galați cu condiția ca statul român să îi cesioneze creanța bugetară de peste jumătate de miliard de euro pe care o are de recuperat de la combinat, au declarat pentru Economedia surse apropiate negocierilor.

Altfel spus, Umbrărescu ar putea prelua datoria către statul român a actualului proprietar al combinatului, Sanjeev Gupta.

„Dacă statul este de acord să-i cedeze creanța pentru a prelua combinatul, îl va face să funcționeze. Dacă nu, combinatul nu va mai merge niciodată”, susțin pentru Economedia persoanele citate.

Aceleași surse afirmă că investitorul consideră că nimeni nu își asumă în prezent să investească într-o asemenea uzină, în lipsa unor garanții clare privind modul de transfer al controlului.

Liberty Galați, în concordat preventiv pentru a evita insolvența

Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, magnatul indian al industriei metalurgice, se află în prezent în concordat preventiv, o procedură prin care se evită intrarea în insolvență, iar creditorii și instanța au aprobat un plan de restructurare.

Datoriile Liberty Galați se ridică la circa un miliard de euro, din care doar statul român are de recuperat circa jumătate de miliard de euro – două linii de finanțare acordate de banca de stat EximBank (circa 300 de milioane de euro) și creanțe ale companiei către ANAF (circa 200 de milioane de euro).

Statul român caută acum să atragă investitori pentru a salva combinatul siderurgic Liberty Galați și fabrica de produse tubulare Liberty Tubular Products Galați. Cele două societăți se confruntă cu dificultăți financiare, din cauza prețurilor la energie, a tarifelor la oțel și a concurenței date de importurile masive de oțel, iar ambele au intrat în concordat preventiv și se pregătesc de restructurare.

„Am încercat să calificăm un nou investitor sau un consorțiu de noi investitori sau acționari care să susțină combinatul. Suntem în discuții preponderent cu companii românești cu obiect de activitate complementar cu (fostul , n.r.) Sidex, care folosesc, comercializează oțelul sau tabla de la Galați. Chiar și de dimineață am avut o discuție cu unul dintre investitori, a făcut o scrisoare-angajament către Guvern. Suntem în discuție cu un consorțiu de firme din Germania, Italia, Spania pe un contact de tolling, care nu rezolvă problema creditorilor, dar firma vine cu materii prime și plătește salarii”, a declarat Remus Borza pentru Economedia.