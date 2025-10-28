Amazon confirmă eliminarea a 14.000 de posturi de birou, pe fondul tranziției la inteligența artificială



Amazon a confirmat oficial eliminarea a 14.000 de posturi administrative la nivel mondial, marcând o nouă etapă în procesul de restructurare a companiei și reflectând eforturile de eficientizare într-p perioadă în care investițiile în inteligență artificială devin o prioritate strategică, conform Fashion United.

„Reducerile anunțate astăzi fac parte dintr-un efort continuu de a face Amazon și mai puternică, prin diminuarea birocrației, reducerea nivelurilor ierarhice și realocarea resurselor”, a declarat Beth Galetti, vicepreședinte al diviziei de Resurse Umane și Tehnologie, într-un comunicat publicat marți pe site-ul companiei. Ea a precizat că, deși în unele departamente se vor face în continuare angajări, în altele vor exista reduceri, ceea ce va duce la „o scădere globală de aproximativ 14.000 de posturi”.

Anunțul vine doar la câteva ore după ce mai multe publicații americane, inclusiv Reuters, The Wall Street Journal și The New York Times, au relatat că Amazon va disponibiliza în total 30.000 de angajați la nivel global, procesul urmând să se desfășoare pe parcursul mai multor luni.

Potrivit acestor publicații, reducerile vizează funcțiile de suport și management (resurse umane, publicitate, strategii executive etc.) și reprezintă aproape 10% din cele 350.000 de posturi de birou ale gigantului american de e-commerce. Angajații din depozite, care constituie majoritatea celor peste 1,5 milioane de lucrători ai Amazon, nu sunt afectați de această rundă de concedieri.

Aceasta este cea mai amplă campanie de disponibilizări a companiei de la valul de 27.000 de concedieri din iarnă 2022-2023, determinat atunci de ajustările de după angajările masive din perioada pandemiei. Primele notificări de concediere sunt așteptate începând de marți, urmând ca alte plecări să aibă loc în ianuarie, după sezonul de sărbători.

CEO-ul Andy Jassy anunțase deja în iunie ca dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale generative va aduce, „în următorii ani, la reducerea personalului de birou”.

„Creșterea prețurilor, piața muncii tot mai tensionată și incertitudinile provocate de războiul comercial lansat de președintele Trump i-au determinat pe liderii din afaceri să caute modalități de a readuce costurile fără a afecta creșterea”, notează The Wall Street Journal.

Deși Amazon rămâne al doilea cel mai mare angajator din Statele Unite, cu aproximativ 1,2 milioane de angajați, compania accelerează procesul de automatizare a depozitelor prin roboți și AI, ceea ce ridică întrebări privind viitorul forței sale de muncă.

Potrivit The New York Times, Amazon ar putea renunța la peste 160.000 de angajări până în 2027, în ciuda creșterii prognozate a cererii de livrări.

Valuri similare de concedieri au fost anunțate și de alte companii din tehnologie: Microsoft a majorat planul său de reduceri la 15.000 de posturi, iar Meta a concediat recent aproximativ 600 de angajați din divizia sa de inteligență artificială.