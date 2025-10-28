VIDEO Municipalitatea și Arhiepiscopia Iașilor, protocol pentru amenajarea unei „păduri-parc” pe dealul Cetățuia / Terenul aparține Arhiepiscopiei, iar investiția va fi suportată de primărie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Municipalitatea și Arhiepiscopia Iașilor au semnat marți un protocol pentru amenajarea unei „păduri-parc” în zona Mănăstirii Cetățuia, relatează Ziarul de Iași. Parteneriatul prevede ca unitatea de cult să pună la dispoziția Primăriei un teren de 49 hectare din cele 110 hectare pe care le are în proprietate. Pe această suprafață vor fi făcute amenajări specifice unei „păduri-parc”, iar finanțarea va fi asigurată de către Primăria Iași.

Printre amenajări se numără alei din materiale ecologice (cu lățimea de maximum 2 metri sau piste pentru biciclete), mobilier urban (bănci, pubele), puncte de informare (fiecare cu o suprafață de maximum 4 mp), toalete ecologice, construcții provizorii din lemn (fiecare cu o suprafață de maximum 15 mp), zone de relaxare și belvedere, alături de sisteme de iluminat.

Protocolul a fost semnat pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire. În tot acest timp, Primăria Iași va asigura întreținerea zonei de agrement, prin intermediul Servicii Publice Iași. La acest moment, cuantumul investiției nu este cunoscut: valoarea va rezulta în urma întocmirii documentațiilor tehnice, relatează Ziarul de Iași.