Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe şi-a anunţat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau să…

Vlad Gheorghe, europarlamentar
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe şi-a anunţat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau să desfiinţez sectoarele şi Ilfovul. Primul lucru pe care îl voi face în calitate de primar va fi să organizez un referendum

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe şi-a anunţat, marţi, candidatura la Primăria Capitalei, el afirmând că vrea să desfiinţeze sectoarele şi Ilfovul iar primul lucru pe care îl va face în calitate de primar va fi să organizeze un referendum în acest sens, transmite News.ro.

”Astăzi lansăm campania mea pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, o campanie care se numeşte ”Un singur Bucureşti, un singur primar, Vlad Gheorghe”. Eu vreau să fiu primarul care să desfiinţeze sectoarele Bucureştiului, pentru că astăzi avem şapte oraşe într-un singur oraş şi de fapt este o singură capitală. Nu este nimic logic în acest lucru şi cele şapte sectoare şi Ilfovul împiedică dezvoltarea reală a Bucureştiului”, a spus Vlad Gheorghe, într-o conferinţă de presă.

El a mai arătat că este născut şi crescut în Bucureşti şi ştie ce probleme are şi că trebuie să se dezvolte uniform.

”Sectoarele toacă în fiecare an 13 miliarde de lei, sectoarele,  în fiecare an au excedent bugetar, majoritatea dintre ele, în timp ce Bucureştiul este sufocat la propriu de poluare, este sufocat de trafic şi niciodată nu are bani. Bucureştiul are bani pentru toate lucrurile de care are nevoie, dar Bucureşti are un excedent de primari. Vreau să desfiinţez sectoarele, vreau să desfiinţez Ilfovul. Voi fi primarul care va face acest lucru şi primul lucru pe care îl voi face în calitate de primar al capitalei va fi să organizez un referendum în acest sens, un referendum care va fi obligatoriu”, a menţionat Vlad Gheorghe.

