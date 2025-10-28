Procesul împotriva unui român care a înjunghiat de opt ori o fetiță în West End a fost abandonat de justiția britanică / Ioan Pintaru a pledat vinovat pentru rănirea fetiței, sentința va fi pronunțată în decembrie

Un bărbat care a înjunghiat o fetiță de 11 ani într-un atac aleatoriu cu cuțitul în West End nu va fi judecat pentru tentativă de omor, a decis instanța, potrivit BBC.

Ioan Pintaru, 33 de ani, fără domiciliu stabil, pledase anterior vinovat pentru rănirea fetiței cu intenția de a-i provoca leziuni corporale grave și pentru deținerea unui cuțit după atacul din Leicester Square din vara trecută.

Cetățeanul român a negat acuzația de tentativă de omor și urma să fie judecat luni la Old Bailey.

În cadrul unei scurte audieri marți, judecătorul Richard Marks KC a declarat că a luat legătura cu procuratura, care a indicat că acuzația de tentativă de omor „nu va fi continuată”, astfel încât sentința va fi pronunțată în decembrie.

Copilul australian era în vacanță cu mama sa în vârstă de 34 de ani când a fost atacat în dimineața zilei de 12 august 2024.

Pintaru s-ar fi apropiat de fetiță în momentul în care aceasta ieșea din magazinul Lego, înjunghiind-o de opt ori.

Membri ai publicului au intervenit, iar atacatorul a fost dezarmat și imobilizat la pământ până la sosirea poliției, care l-a arestat.

Victima, care nu poate fi identificată din motive legale, a fost dusă la spital pentru tratarea rănilor la față, umăr, încheietură și gât.

Inculpatul, care se află într-un spital de maximă siguranță din Liverpool, nu a fost obligat să se prezinte la proces.

Judecătorul a stabilit o audiere de pronunțare a sentinței pentru 16 decembrie la Old Bailey, la care familia victimei poate participa prin videoconferință din Australia.

În instanță nu s-a dat nicio explicație cu privire la motivul deciziei de a renunța la proces.