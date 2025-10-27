Copilul care a fost aruncat de la etajul zece al unui bloc din Londra, în 2019, poate acum să alerge și să înoate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Căderea ar fi putut să-i fie fatală. Cu toate acestea, micuțul francez care a fost aruncat de la etajul 10 al Tate Modern din Londra în 2019 se simte mult mai bine. Acum este capabil să „alerge, să sară și să înoate”, a anunțat familia sa pentru mass-media britanică, citată de Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Familia afirmă că recuperarea preadolescentului în vârstă de 12 ani este o „realizare incredibilă”, deși „nu poate face ceea ce fac ceilalți copii de vârsta lui” și rămâne limitat la „câțiva metri” de mers și „la o înălțime foarte mică” când sare. Anunțul vine cu câteva luni înaintea unei operații chirurgicale programate pentru începutul anului 2026, care îl va imobiliza pe băiat timp de două luni. Această intervenție ar trebui să îmbunătățească mobilitatea băiatului.

Viața lui s-a schimbat brusc în august 2019. Jonty Bravery, un adolescent de 17 ani la momentul faptelor, l-a împins intenționat pe micuțul francez de pe o platformă de observare. Deși acesta a supraviețuit unei căderi de 30 de metri, a suferit multiple fracturi, în special la coloana vertebrală, și o hemoragie cerebrală. Pentru tentativa de omor, Jonty Bravery a fost condamnat la închisoare pe viață, cu un minim de 15 ani.

Progrese fizice și mentale

Căderea nu a lăsat doar sechele fizice băiatului. Memoria lui a fost, de asemenea, afectată și rămâne încă limitată. Familia lui observă însă că acesta dobândește o „rezistență cognitivă”, cum ar fi atunci când a lucrat „la engleză și s-a jucat puțin de-a profesorul de franceză” în această vară.

De acum înainte, obiectivul familiei este să găsească o școală care să-i permită fiului lor să urmeze programa școlară, având în același timp timp pentru ședințele de terapie. Părinții sunt gata să „se mute din nou” pentru a găsi o școală potrivită și a-i maximiza șansele de reușită. După accident, a fost deschisă o strângere de fonduri online pentru a-l ajuta pe băiat și familia sa să finanțeze îngrijirile medicale și reabilitarea. Până acum, s-au colectat peste 500.000 de euro.