Procurorul militar Bogdan Pîrlog, sancționat cu avertisment de Înalta Curte, după ce a criticat numirea lui Hosu la DIICOT, în 2020 / Cum a motivat instanța supremă / Șeful Parchetului Militar București nu mai poate candida pentru un nou mandat, potrivit legii

Procurorul Bogdan Pîrlog, șeful Parchetului Militar București, a fost sancționat cu avertisment de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a admis luni recursul Inspecției Judiciare. Decizia este definitivă.

Pîrlog a fost sancționat pentru declarațiile făcute în 2020 împotriva numirii Giorgianei Hosu la șefia DIICOT.

Soluția ÎCCJ:

“Admitere recurs – cu casare

Detalii soluţie: Minuta deciziei civile nr. 154. Admite recursul declarat de recurenta Inspecţia Judiciară împotriva Hotărârii nr. 15P din 4 decembrie 2024 pronunţate de Secţia pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 9/P/2020.

Casează hotărârea recurată şi, rejudecând, admite acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva pârâtului Pîrlog Bogdan Ciprian.

În baza art.100 alin.(1) lit.a) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplică pârâtului Pîrlog Bogdan Ciprian sancţiunea disciplinară constând în avertisment pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din acelaşi act normativ. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 octombrie 2025”.

„Astăzi, Completul de 5 judecători în materie civilă a judecat recursul Inspecției Judiciare privind acțiunea disciplinară împotriva procurorului Pîrlog Bogdan Ciprian. Instanța supremă a admis recursul Inspecţiei Judiciare, a constatat existența abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din Legea 303/2004 „manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu” și a dispus aplicarea sancțiunii avertismentului conform art. 100 alin. (1) lit. a) din aceeași lege.

Soluția pronunțată astăzi de instanța supremă a avut în vedere, în esență, că modul în care magistratul a înţeles să îşi exprime opiniile personale a depăşit limitele libertăţii de exprimare compatibile cu statutul său, fiind de natură să rupă justul echilibru între dreptul său la exprimare şi interesul legitim al unui stat democratic de a garanta că funcţia judiciară se exercită cu respectarea exigențelor de imparțialitate, echilibru şi rezervă consacrate de art. 10 (2) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Sancțiunea disciplinară aplicată procurorului Bogdan Pîrlog reflectă tocmai necesitatea ca libertatea de exprimare a magistratului să fie exercitată în consonanță cu responsabilitățile şi limitele impuse de rolul său în stat”, și-a motivat decizia instanța supremă.

Potrivit legii, Pîrlog nu mai poate candida pentru un nou mandat la conducerea Parchetului Militar București.

Ce prevede articolul 151 din Legea statutul judecătorilor și procurorilor

“(1) Pot candida pentru o funcție de conducere la judecătorii, tribunale, tribunale specializate și curți de apel, precum și la parchetele de pe lângă acestea, în condițiile art. 150 , judecătorii, respectiv procurorii care au calificativul „foarte bine“ la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepția cazurilor în care a intervenit radierea sancțiunii disciplinare (…)”

Procurorul militar Bogdan Pîrlog: „Deţin recordul în Europa cu 19 acţiuni disciplinare împotriva mea”

Procurorul militar Bogdan Pîrlog, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, a avut în total 19 dosare disciplinare: 9 dintre ele au fost respinse definitiv de CSM şi Înalta Curte, 2 sunt respinse de CSM, alte 4 sunt suspendate şi încă 4 sunt pe rolul Secţiei în materie disciplinară pentru procurori a CSM. „Deţin recordul în Europa cu 19 acţiuni disciplinare exercitate împotriva mea. Următorul clasat este un polonez cu 15 dosare disciplinare, dar la ei Inspecţia Judiciară a fost desfiinţată aşa că nu are cum să mă mai prindă din urmă”, a declarat Pîrlog pentru G4media.ro.

În vara acestui an, Parchetul General a propus revocarea lui Bogdan Pîrlog de la conducerea Parchetului Tribunalului Militar București, după verificările care au vizat exclusiv activitatea sa managerială, el fiind singurul conducător de parchet în cazul căruia actualul procuror general Alex Florența a dispus un control, potrivit HotNews.ro.

Unul din cei mai vehemenți contestatari ai CSM

Bogdan Pîrlog conduce Asociaţia „Iniţiativa pentru Justiţie”, care reuneşte aproximativ 100 de procurori, fiind unul dintre cei mai vehemenţi contestatari ai CSM.

El a fost cercetat disciplinar de mai multe ori de către Inspecţia judiciară şi sancţionat de CSM, inclusiv pentru declaraţii considerate ca aducând „atingere prestigiului justiţiei”.

țBogdan Pîrlog este procurorul care a deschis dosarul împotriva jandarmilor pentru violenţele de la mitingul din 10 august 2018, el fiind cel care s-a autosesizat în cazul intervenţiei violente a forţelor de ordine împotriva manifestanţilor din Piaţa Victoriei.