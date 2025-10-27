Regele Charles al III-lea a inaugurat un memorial dedicat militarilor lesbiene, gay, bisexuali şi transsexuali, la National Memorial Arboretum

Regele Charles al III-lea – comandantul-şef al Forţelor armate ale Regatului Unit – a inaugurat luni, în centrul Angliei, un memorial dedicat militarilor lesbiene, gay, bisexuali şi transsexuali, care au fost mult timp victime ale discriminării, primul monument de acest fel din regat, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Relaţiile între persoane de acelaşi sex au fost dezincriminate penal în 1967 în Anglia şi în Ţara Galilor.

Însă interzicerea accesului lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor în armată a durat până în 2000.

Numeroşi militari au fost daţi afară, şi-au pierdut pensia şi medaliile, iar uneori au fost încarcraţi sau supuşi unor tratamente medicale – cu forţa – în spitale militare.

În 2021, Ministerul Apărării anunţa că persoanele discriminate îşi puteau recupera medaliile pierdute.

Monumentul de bronz dezvăluit luni la National Memorial Arboretum – denumit „An Opened letter” – seamănă cu o foaie de hârtie mototolită care conţine cuvinte din scrisori personale, folosite adesea ca probe în incriminarea unor presupuşi homosexuali.

Monarhul în vârstă de 76 de ani, care purta un costum gri, a depus o jerbă de flori la baza monumentului, înconjurat de militari în serviciu şi veterani.

Ridicarea unui astfel de monument era una dintre cele 49 de recomandări făcute de către „Th Etherton Review”, un raport comandat de către Guverm, care examinează tratamentul aplicat foştilor combatanţi lesbiene, gay, bisexuali şi transsexuali, care au servit în perioada în care homosexualitatea era interzisă în armată.

În acest raport publicat în 2023, autorii recomandau plata unor compensaţii financiare militarilor victime ale discriminărilor.

Ei pot de-acum să ceară o compensaţie de până la 70.000 de lire sterline (80.000 de euro).

În decembrie 2023, Rishi Sunak, premier conservator la acea vreme, a prezentat scuze pentru interzicerea în armată a lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor, pe care a catalogat-o drept ”un eşec îngrozitor” al statului britanic.