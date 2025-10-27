UE vrea să reformeze piețele financiare europene pentru a putea concura cu Wall Street

Comisia Europeană va propune un pachet cuprinzător de reforme în încercarea de a elimina barierele naționale și de a crea o piață financiară europeană mai profundă, care să rivalizeze cu cea a Statelor Unite, scrie Politico.

Trei persoane informate cu privire la acest plan au declarat că, în decembrie, Comisia Europeană va propune modificarea a cel puțin 10 legi financiare, care acoperă toate aspectele, de la reglementarea produselor de investiții și a criptomonedelor până la proiectarea infrastructurii financiare a UE.

Obiectivul general este de a pune la dispoziția industriei europene aflate în dificultate mai multe investiții, în efortul de a ține pasul cu concurenții din SUA și China, care se dezvoltă mai rapid.

SUA, în special, depășesc cu mult UE în ceea ce privește capitalul disponibil pentru companiile mai mici care doresc să se dezvolte. Drept urmare, startup-urile europene de succes se mută în mod obișnuit în SUA pentru a avea acces la investițiile de care au nevoie.

Bruxellesul dorește cu disperare să oprească această tendință și consideră că crearea unei piețe de capital cu adevărat deschise este una dintre piesele lipsă din integrarea economică a UE. Însă modificările propuse vor pregăti terenul pentru o luptă politică acerbă cu guvernele blocului, țările fiind în mod special divizate cu privire la ideea de a acorda UE puterea centrală de supraveghere a piețelor financiare.

Executivul UE și-a prezentat planurile, programate în prezent pentru luna decembrie, într-o ședință de informare de trei ore, cu ușile închise, pentru oficialii naționali și ai Parlamentului European, marțea trecută.

Potrivit mai multor oficiali prezenți, Comisia intenționează să publice un pachet care va modifica aproximativ 10 acte legislative existente, redefinind regulile piețelor financiare din bloc și modul în care acestea sunt supravegheate.

Legile existente care vor fi modificate includ normele emblematice ale UE privind piețele financiare, cunoscute sub numele de MiFID și MiFIR; normele privind casele de compensare, cunoscute sub numele de EMIR; normele privind investițiile, cunoscute sub numele de AIFMD și Directiva OPCVM; normele privind depozitarii centrali de valori mobiliare, cunoscute sub numele de CSDR; normele privind criptomonedele, cunoscute sub numele de MiCA; și regulamentul de reglementare a autorității de supraveghere a piețelor ESMA.

Comisia intenționează, de asemenea, să propună o reorganizare a modului în care sunt supravegheate firmele de pe piețele financiare — o chestiune care a fost profund politică și în mare măsură blocată de capitalele naționale în trecut. În prezent, majoritatea firmelor sunt supravegheate la nivel național, dar Comisia dorește să transfere o parte mai mare a supravegherii la nivelul UE, sub autoritatea ESMA, cu sediul la Paris.

Discuțiile pe această temă s-au încheiat într-un impas în timpul summitului liderilor UE din primăvara anului 2024, o coaliție de țări mici, printre care Luxemburg și Irlanda – care se tem că firmele lor de servicii financiare se vor muta la Paris – blocând eforturile Franței de a se angaja într-o supraveghere mai centralizată.

Franța este un susținător important al eforturilor de centralizare a supravegherii, dar multe țări mici se opun acestui plan. Poziția Germaniei nu este clară, deoarece aceasta s-a opus în mod tradițional supravegherii centralizate, dar cancelarul Friedrich Merz și ministrul finanțelor Lars Klingbeil s-au pronunțat în mod pozitiv cu privire la ideea unei burse unice a UE în ultimele săptămâni. Țara se opune supravegherii centralizate a criptomonedelor, care figurează în planurile Comisiei.

Comisia dorește acum să transfere supravegherea tuturor furnizorilor de servicii de criptoactive către ESMA. De asemenea, dorește să transfere supravegherea burselor transfrontaliere mari, a caselor de compensare și a depozitarilor centrali de valori mobiliare către autoritatea centrală de supraveghere a UE.

Modelul de guvernanță și finanțare al ESMA ar fi reformat pentru a reflecta rolul său mai important. Comisia ar introduce un consiliu executiv independent, care ar fi responsabil pentru deciziile de supraveghere, spre deosebire de structura actuală, în care un consiliu format din autorități naționale de supraveghere financiară este principalul factor de decizie. Proporția finanțării ESMA provenită din taxele de supraveghere plătite de industrie ar crește, în timp ce proporția finanțării provenite de la autoritățile naționale de supraveghere ar putea scădea.

Propunerea va genera cu siguranță diviziuni politice.

Pachetul privind piețele este așteptat în decembrie și ar putea fi discutat la summitul liderilor UE de la Bruxelles din aceeași lună.