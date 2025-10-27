G4Media.ro
Armata Rusiei avansează în direcția orașului strategic Pokrovsk, unde s-au infiltrat grupuri…

© Palinchak | Dreamstime.com

Armata Rusiei avansează în direcția orașului strategic Pokrovsk, unde s-au infiltrat grupuri de sabotaj și recunoaștere

Ucraina își consolidează rapid poziția în orașul Pokrovsk din Donetsk, important din punct de vedere strategic, în timp ce grupuri izolate de trupe ruse au pătruns în orașul asediat, relatează, citând oficiali militari ucraineni, agenția Reuters, citată de BBC.

Pe fondul eșecului încercărilor președintelui american Donald Trump de a negocia un armistițiu în Ucraina, trupele ruse au reluat încercările de a cuceri un important nod logistic, notează publicația.

Luptele urbane continuă în Pokrovsk cu grupuri inamice care, datorită superiorității numerice în forțe și echipamente, au reușit să se infiltreze în oraș și să se adune în diferite părți, a raportat Corpul 7 de reacție rapidă al Forțelor aeropurtate ucrainene.

„Apărarea noastră a fost recent întărită cu noi unități, inclusiv trupe de asalt, artilerie și echipaje de UAV”, potrivit sursei citate. „Intensificăm utilizarea dronelor antiaeriene și a lansatoarelor de plase împotriva Mavic-urilor inamice. De asemenea, minăm de la distanță rutele de infiltrare ale inamicului.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că în apropierea orașului Pokrovsk au loc lupte intense, că în oraș se află grupuri de sabotaj și recunoaștere și că forțele armate ucrainene se confruntă cu probleme logistice.

Ministerul rus al Apărării a declarat luni că în Pokrovsk (armata rusă folosește vechiul nume, Krasnoarmeysk), grupurile de asalt rusești „desfășoară operațiuni ofensive active pentru a extinde zona de control în zona gării”.

Rusia încearcă de câteva luni să cucerească Pokrovsk, o parte cheie a liniilor defensive ale Ucrainei, considerând-o un punct critic pentru ofensiva sa în regiunea Donețk, relatează Reuters. Rusia controlează aproximativ 75% din regiunea Donețk, scrie agenția.

