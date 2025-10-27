SURSE Ilie Bolojan a înclinat balanța ca primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu să fie desemnat de organizație drept candidat la Primăria Capitalei / Câte voturi a luat Stelian Bujduveanu, viceprimar al Bucureștiului și primar general interimar post-Nicușor Dan

PNL București l-a ales duminică seara prin vot secret, așa cum este procedura internă, pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, drept candidat al organizației pentru funcția de primar general al Capitalei, la alegerile parțiale din 7 decembrie. Decizia urmează să fie trimisă și oficializată după ce va fi validată de Biroul Permanent Național al PNL, o formalitate având în vedere că susținerea pentru candidatura lui Ciucu vine de la președintele partidului Ilie Bolojan.

Potrivit unor surse liberale, ședința PNL București în care s-a votat candidatul partidului la Primăria Capitalei a avut loc în prezența lui Ilie Bolojan, a secretarului general Dan Motreanu și a prim-vicepreședintelui Cătălin Predoiu. Sursele citate susțin că Ilie Bolojan a prezentat argumentele pentru susținerea lui Ciprian Ciucu, invocând datele interne din sondaj care îl arată pe Ciucu cel mai bine plasat din partea PNL, cu avantajul că este la al doilea mandat de primar al Sectorului 6, ales cu peste 70% din voturi în 2024.

Potrivit acelorași surse, votul în organizație a fost secret, o procedură uzuală. Rezultatul a fost de 11 voturi pentru Ciprian Ciucu. Au fost 4 voturi pentru Stelian Bujduveanu – viceprimar și primar general interimar după victoria lui Nicușor Dan la președinție – și 4 voturi au fost anulate. Argumentele în favoarea lui Bujduveanu au fost că în 5 luni de când a preluat mandatul de primar interimar al Bucureștiului a continuat și deblocat, în ritm susținut, câteva proiecte mari cum ar fi reabilitarea liniilor de tramvai (50km), mobilitatea urbană, șantierele de termoficare, și la Pasajul Basarab a fost semnat acordul pentru recepția finală.

Însă cei trei membri ai conducerii centrale PNL l-au susținut pe Ciprian Ciucu, și el membru al conducerii centrale, prin funcția de prim-vicepreședinte, dar cu mai multă notorietate datorită funcției de primar de sector. Surse mai spun pentru G4Media că în ședința internă a PNL București nu s-a dezbătut varianta unui candidat comun PNL-USR-PSD în cazul unui val de vot suveranist care ar putea câștiga conducerea Primăriei Capitalei.

După validarea de către biroul de conducere al PNL, propunerea urmează calendarul electoral stabilit pentru alegerile din București. Perioada de depunere a candidaturilor începe pe 12 noiembrie, campania electorală va avea loc între 22 noiembrie și 6 decembrie, iar votul este programat pe 7 decembrie. Alegerile au fost declanșate după demisia lui Nicușor Dan, în urma câștigării scrutinului prezidențial.