G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Orban consideră că Trump a făcut o greşeală atunci când a aprobat…

viktor orban, donald trump, intalnire, sua
Sursa foto: X / Orban Viktor

Orban consideră că Trump a făcut o greşeală atunci când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse

Articole27 Oct • 446 vizualizări 0 comentarii

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat luni că preşedintele american Donald Trump a făcut o greşeală aprobând sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse şi că va călători în curând la Washington pentru a aborda această problemă, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Cu preşedintele Trump, discutăm despre cum să construim un sistem sustenabil pentru economia ţării mele, deoarece Ungaria este puternic dependentă de petrolul şi gazele ruseşti. Fără ele, preţurile la energie vor creşte vertiginos, provocând penurii de aprovizionare”, a explicat Orban, într-un interviu publicat în ziarul italian La Repubblica.

Referitor la aceste sancţiuni datorate lipsei unui angajament serios al Rusiei faţă de procesul de pace menit să pună capăt războiului din Ucraina, Orban a răspuns că, „din punctul de vedere al Ungariei”, preşedintele american a făcut o greşeală cu sancţiunile şi se va căuta o soluţie.

Premierul ungar s-a întâlnit luni cu Papa Leon al XIV-lea, căruia i-a cerut sprijin pentru eforturile Ungariei de a opri războiul din Ucraina. De asemenea, Orban se va întâlni cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni.

Împreună cu Meloni, el a anunţat că vor discuta despre „viitorul economiei europene, deoarece nu sunt multe lucruri de făcut în ceea ce priveşte războiul din Ucraina”.

Şi în acest sens, Orban a explicat: „Am delegat americanilor şi ruşilor capacitatea de a rezolva acest război. Din păcate, nu avem niciun rol de jucat. Europa este complet exclusă din peisaj”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump exclude să devină vicepreședinte pentru a rămâne la Casa Albă în 2028: „N-ar fi bine”

Articole27 Oct • 773 vizualizări
1 comentariu

Donald Trump l-a grațiat pe fondatorul gigantului cripto Binance, Changpeng Zhao, condamnat penal, a anunțat Casa Albă

Articole23 Oct • 611 vizualizări
0 comentarii

Spania nu este un „jucător de echipă” în NATO, declară Trump, la întâlnirea cu Mark Rutte de la Casa Albă

Articole23 Oct • 370 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.