Hamilton – Verstappen, conflict reînnoit în F1: „E vorba de standarde duble”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lewis Hamilton a sperat la un podium alături de Ferrari în Mexic (ar fi fost primul din mandatul de la Ferrari), dar o penalizare de zece secunde primită din partea comisarilor de cursă i-a curmat visul. La finalul cursei, multiplul campion mondial a criticat FIA, iar Scuderia i-a susținut punctul de vedere.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Hamilton a fost al treilea în calificări, iar Leclerc al doilea. Erau speranțe mari pentru Ferrari înaintea cursei din Mexic. Lewis a visat cu ochii deschiși la primul podium alături de Scuderie, dar o decizie a comisarilor de cursă i-a curmat orice speranță.

Plecat în cursa din Mexic de pe poziția a treia, Lewis a avut un duel roată la roată cu Max Verstappen, iar comisarii de cursă au decis să-l penalizeze doar pe britanic.

A fost o decizie care a inflamat tensiunile mai vechi dintre Hamilton și Verstappen, iar britanicul a criticat FIA pentru hotărârea din Mexic.

„Sunt foarte dezamăgit de FIA”, a spus Hamilton după cursă. „El (n.r. Verstappen) a ieșit și el de pe pistă, dar nu a primit nicio penalizare. A fost doar o tăiere, iar apoi eu am primit 10 secunde. A fost un fel de nebunie”, spune Hamilton.

Lewis a continuat cu o afirmație gravă: „Este vorba despre standarde duble, se vede clar asta. Este ceea ce este”, a completat Lewis, citat de talksport.com.

Presa britanică a scos în evidență faptul că declarațiile sale ar fi putut fi considerate „dăunătoare pentru imaginea sportului” de către FIA.

Ferrari, prin vocea șefului Fred Vasseur, susține că penalizarea primită de Lewis a fost total nejustificată și că a ruinat o cursă în care Hamilton ar fi putut încheia în premieră pe podium alături de Scuderie.

„Dacă te uiți la imaginea completă, Max a tăiat colțul înainte, a trecut prin iarbă la 100 de metri. Nu cred că situația a fost gestionată corect”, a transmis Vasseur.

„Asta ne-a lăsat la coada plutonului (n.r. penalizarea de zece secunde) și nu mai poți depăși. Este frustrant. Cred că și cu cinci secunde eram încă pe locul 4. Dar cu 10 secunde, s-a terminat”, a completat Vasseur.

Cursa din Mexic a fost câștigată de Lando Norris, pilotul britanic devenind de altfel noul lider din ierarhia generală a piloților din Formula 1, cu doar patru etape înainte de finalul sezonului 2025.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1