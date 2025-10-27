Leclerc l-a ironizat pe Verstappen printr-un mesaj radio care a devenit viral

Charles Leclerc a bifat un nesperat loc doi în Marele Premiu al Mexicului de Formula 1, iar la finalul cursei a recunoscut că a fost „salvat” de Virtual Safety Car. Max Verstappen se pregătea să lanseze atacul final, dar pilotul Scuderiei a fost salvat de decizia organizatorilor, transmite f1oversteer.com.

Leclerc a fost protagonistul unui moment savuros la finalul MP al Mexicului de Formula 1.

VSC (Virtual Safety Car) a pus capăt luptei pentru locul al doilea, iar monegascul l-a ironizat pe Verstappen printr-un mesaj radio transmis propriei sale echipe.

Finalul de cursă l-a găsit pe Leclerc pe pneuri medii uzate, în timp ce Verstappen era tot mai amenințător pe cauciucuri soft.

Carlos Sainz Jr. a provocat un VST cu două tururi înainte de finalul cursei, iar acest incident a stopat duelul direct dintre Verstappen și Lecerc.

În acel moment, Leclerc a transmis un mesaj radio devenit viral:

„Max, Max, hahahahahah”, a spus râzând pilotul Ferrari, știind că Verstappen nu mai avea nicio șansă să-l depășească.

Leclerc riéndose de Max porque no frenó durante las dobles banderas amarillas del final de la carrera…. 🆑: “MAX…MAX…MAX…. ahahahahaha” pic.twitter.com/0s1UDfw4T3 — Leclerc Argento¹⁶ 🇦🇷 (@LeclercArgento) October 26, 2025

La final, Leclerc a recunoscut că mașina de siguranță virtuală l-a „salvat”: „Anvelopele mele erau complet terminate. Puteam vedea cum Max revenea pe pneurile soft. A fost greu, dar VSC-ul m-a ajutat la final”, a declarat el pentru Sky Sports F1.

„Foarte mulțumit de acest weekend. Austin a fost foarte pozitiv, dar să ajung din nou pe podium este o mare surpriză. Foarte fericit să fiu din nou pe acest podium uimitor”, a completat Leclerc.

Ferrari a bifat astfel al doilea podium consecutiv al monegascului, monopostul roșu arătând tot mai bine în ultima perioadă.

Cursa din Mexic a fost câștigată de Lando Norris, pilotul britanic devenind de altfel noul lider din ierarhia generală a piloților din Formula 1, cu doar patru etape înainte de finalul sezonului 2025.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1