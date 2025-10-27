Mișcare ecologistă în Timișoara, pornită de la un grup de IT-iști / Au devenit cunoscuți după ce au udat copacii din oraș, noaptea, după zilele caniculare / ”Spre deosebire de autorități, noi putem să lucrăm și ziua și noaptea și oricând”

Un oraș verde, viu, sănătos și îngrijit de locuitorii săi, în care fiecare voluntar este un ambasador al naturii este viziunea Green Twin, o inițiativă cetățenească din Timişoara, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Ideea a pornit, în această vară, de la un grup de tineri informaticieni care şi-au dorit să vină în sprijinul autorităţilor locale şi să le ajute să ude tinerii copaci plantaţi de municipalitate, în contextul în care verile sunt tot mai toride, iar temperaturile din aglomeraţiile urbane din ce în ce mai ridicate.

Ei afirmă despre ei că sunt o comunitate de timișoreni pasionați de mediul înconjurător, dedicați transformării orașului într-un spațiu mai verde și mai sănătos pentru toți.

Tinerii informaticieni au început cu ceea ce știu ei mai bine să facă și anume au creat o platformă digitală online, după care au trecut la munca fizică de voluntariat, mai concret la udatul copacilor.

Andrei Cătălin Bora este unul dintre inițiatorii proiectului.

“La început eram trei și, dintr-un complex de împrejurări, eram cumva mai apropiați orecum de primărie și am aflat de la ei că au plantat foarte mulți copaci și în mijlocul verii, în perioada caniculei, au dificultăți în a-i uda pentru că atunci când e cald copacul are nevoie de mai multă apă ca de obicei. Și ne-am propus să încercăm să dăm o mână de ajutor și să udăm copacii din oraș. Și așa am început. Prima dată cu un bidon de apă, cărând de acasă până la primul copac din jur, după aia cu bidoane în mașină, mai mici, mai mari. În timp așa a devenit un fel de hobby să udăm compacii seara. Mai ales în perioada de caniculă, copacii trebuie udat pe răcoare sau pe o temperatură cât mai joasă. Dacă îi udăm ziua la 35 de grade, ei o să se usuce și o să moară”, spune Andrei Cătălin Bora.

Tânărul informatician mărturisește că a început să se atașeze de copaci, iar acum îi studiază dacă sunt sănătoși.

“Spre deosebire de autorități, noi putem să facem asta, că noi putem să lucrăm și ziua și noaptea și oricând. La început, motivația era ca să ajutăm primăria, dar cu timpul ce se întâmplă, încep să fii atașat de copaci. Eu mă trezesc mergând pe stradă și uitându-mă la copaci, cum au frunzele și dacă sunt udați, dacă sunt sănătoși sau nu, lucru pe care până acum nu-l făceam și nimeni nu pot să spun că mă interesa foarte tare”, explică Andrei Cătălin Bora.

Tinerii vor să strângă cât mai mulți voluntari care să poată acoperi cât mai multe zone din Timișoara.

“Acum suntem peste 10, dar fiecare are modul lui de a face treaba asta. Cred că cel mai simplu e efectiv să iei bidoane de apă de 5 litri și să mergi cu ele de la cișmele la pom. Cumva asta încurajăm pe toată lumea pentru că asta poți să o facă oricine și poți să iei apă de la tine de acasă sau de la o fântână și să mergi la un copac din zona în care stai. Cam ăsta ar fi lucrul la care vrem să ajungem, cât mai mulți voluntari, care să acopere cât mai multe zone din jurul lor. Există o oarecare coordonare, în sensul în care avem o aplicație, și o hartă și o platformă în care știm cine a udat, când a udat astfel încât să nu udăm aceiași copaci din aceiașzi zonă. În schimb, fiecare poate să ude când poate și cum poate și poate să iasă pe teren când are timp liber”, mai spune tânărul.

Administrația locală salută inițiativa tinerilor voluntari și o consideră binevenită, spune purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara, Silvana Andreaș.

“În ultimii ani, am avut campanii intense de înverzire a orașului. Campania a început în 2024, toamna, și a continuat în primăvară.

A însemnat aproximativ 3.000 de copaci tineri și am intervenit în special în zonele intens circulate, în apropierea bulevardelor pentru că acolo se formează insule de căldură. Noi, ca primărie, evident, avem un program de întreținere zilnică, intervenim și acoperim cam 1.500 – 1.800 de copaci zilnic, în funcție de trasele pe care firmele cu care avem contract acționează. Apreciem astfel de inițiative și într-adevăr sunt un partener de nădejde, arată angajamentul față de comunitate și grija față de mediu, mai ales vara care a devenit din ce în ce mai fierbinte și mai secetoasă”, spune Silvana Andreaș.

Odată cu venirea anotimpului rece, tinerii voluntari își concentrează eforturile asupra proiectelor următoare, spune inițiatorul Green Twin Timișoara, Andrei Cătălin Bora.

“Vrem să ne constituim ca asociație și să putem sta la masă cu ceilalți și să avem un cuvânt mai important de spus. Vrem să fim apropiați de primărie pentru că ei sunt una dintre sursele de informare asupra problemelor locale. Din ce știm, în această toamnă ei vor să aibă campanii de plantare la care vrem și noi să dăm o mână de ajutor.

La primăvară, când începe să se înverzească, vrem să ieșim cu voluntarii pe stradă să mapăm copacii, să vedem care s-a uscat și care a supraviețuit și să dăm aceste rapoarte primăriei ca să știe exact unde să mai planteze”, spune Andrei Cătălin Bora.