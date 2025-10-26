Lando Norris câștigă detașat Marele Premiu al Mexicului și devine noul lider la piloți / Bearman, locul patru în premieră cu Haas / Clasamentul piloților actualizat după schimbarea de la vârf

Pilotul McLaren Lando Norris s-a impus duminică seară în cursa pentru puncte a Marelui Premiu al Mexicului pe circuitul Hermanos Rodriguez (1:37:58.574) și a devenit noul lider în ierarhia la piloți din Formula 1.

Britanicul și-a asigurat victoria după o cursă în care a dominat de la un cap la altul, terminând la peste 30 de secunde în fața urmăritorului Charles Leclerc. Așadar, pilotul monegasc de la Ferrari și Max Verstappen de la Red Bull (+31.049) au completat podiumul.

Lewis Hamilton, plecat de pe linia a doua la start, a fost penalizat cu 10 secunde în turul al 15-lea pentru că și-a creat un avantaj părăsind pista și a terminat cursa doar pe poziția a 8-a, în ciuda unui început de cursă care l-a plasat în bătălia pentru podium, bătălie pe care a pierdut-o și Ollie Bearman, dar care a încheiat cursa pe patru, cea mai bună clasare a acestuia la Haas.

În continuarea beneficiarilor de puncte din Mexic sunt numele lui Oscar Piastri (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes), George Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Haas) și Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).

After all that excitement, here are our points-finishers in Mexico! 😮‍💨🇲🇽 It’s Norris, Leclerc and Verstappen on the podium 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/G50sBVUgEB — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Pe lista celor care au abandonat cursa se numără Carlos Sainz (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Kick Sauber) și Liam Lawson (Racing Bulls).

Cu patru etape înainte de final avem un nou lider în clasamentul general al piloților. Lando Norris îl detronează pe colegul său de la McLaren, Oscar Piastri, care a avut prestații modeste la ultimele curse, în timp ce Verstappen își continuă ascensiunea de final de sezon.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1