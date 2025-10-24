Campioană a lumii la biatlon, Julia Simon a fost condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar

Sportiva Julia Simon, recunoscută vinovată de furt şi fraudă cu cardul bancar de către tribunalul penal din Albertville, a fost condamnată vineri la trei luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 15.000 de euro, transmite News.ro. Julia Simon (Franța, 28 de ani), a fost de zece ori campioană a lumii la biatlon.

Într-un comunicat publicat imediat după pronunţarea verdictului, Federaţia Franceză de Schi a declarat că a „luat act” de acesta. „Prin urmare, Comisia Naţională de Disciplină a Federaţiei, care decisese anterior să amâne pronunţarea în aşteptarea deciziei judecătoreşti, se va reuni din nou în cel mai scurt timp pentru a se pronunţa asupra măsurilor disciplinare federale”, se precizează în comunicat.

Menţinerea în echipă a Juliei Simon, vicecampioană olimpică la ştafeta mixtă la Beijing în 2022, de zece ori campioană mondială şi câştigătoare a marelui glob de cristal în 2023, va fi inevitabil pusă în discuţie, după ce sportiva a folosit cardul bancar al coechipierei sale Justine Braisaz-Bouchet şi pe cel al unei îngrijitoare a echipei pentru cumpărături pe internet.

Valoarea totală a prejudiciului s-a ridicat la aproape 2.300 de euro. Simon a prezentat „scuze” victimelor, dar a declarat că nu este în măsură să „explice” gestul său. „A trebuit să ascund asta, nu reuşesc să conştientizez”, a spus ea la bară, indicând că lucrează cu un psiholog pentru „a înţelege toate acestea, pentru a creşte şi a evolua”.