BREAKING Grindeanu anunță că a început consultări pentru noul proiect privind pensiile magistraților, cu șefa CSM, șefa Înaltei Curți și procurorul general / „Sunt un om politic care respinge obtuzitatea și încăpățânarea”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, vineri, că a început consultări pentru noul proiect privind pensiile magistraților, cu șefa CSM, Elena Costache, șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, și procurorul general, Alex Florența. Sorin Grindeanu a inițiat aceste discuții, fără o decizie în coaliție în acest sens. Liderul interimar al PSD insistă pe formarea unui grup de lucru care să rediscute toate prevederile decise de coaliție și Guvern pentru reforma pensiilor magistraților.

Imediat după decizia CCR din 20 octombrie, care a declarat neconstituțională legea privind reforma pensiilor magistraților pe un motiv de formă, Sorin Grindeanu a cerut formarea unui grup de lucru al coaliției care să negocieze principalele prevederi ale reformei cu CSM, Înalta Curte și asociațiile magistraților, care s-au opus oricărei măsuri de reformă.

Premierul Ilie Bolojan a insistat însă pe menținerea prevederilor care au fost deja decise de coaliție și Guvern și față de care Curtea Constituțională nu s-a pronunțat.

În ședința coaliției care a avut loc marți, a doua zi după decizia CCR, Grindeanu a plecat din sală pentru că nu i-a fost acceptată cererea de a forma grup de lucru care să reia practic de la zero proiectul de lege și să negocieze punctele esențiale cu sistemul de justiție.

În ultimele două zile, Sorin Grindeanu a ieșit public cu atacuri dure la adresa premierului Ilie Bolojan, spunând că, dacă nu acceptă dezbateri cu sistemul de justiție pe reforma pensiilor magistraților, să plece acasă.

Premierul Ilie Bolojan i-a răspuns joi seara, într-un interviu la Antena 3, răspunzând unei întrebări a moderatorului. Bolojan a spus că, în condițiile în care orice partid consideră că guvernul nu-și face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR sau cu cine poate.

Ilie Bolojan a mai afirmat că nu este de acord să facă înțelegeri pentru privilegii.

Postarea lui Sorin Grindeanu:

Dialog constructiv astăzi, la Parlament, cu toți actorii relevanți din justiție.

Așa cum am anunțat public, am inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie.

Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea situației din justiție și formarea unui grup de lucru cu specialiști, sub coordonarea Parlamentului, care să identifice cu celeritate soluția legislativă constituțională.

Le mulțumesc pentru deschidere președintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, președintei Înaltei Curți de Casație și de Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea și procurorului General, Alex Florența. De asemenea, apreciez implicarea ministrului Justiției, Radu Marinescu, a ministrului Muncii, Florin Manole și a vicepremierului Marian Neacșu.

Eu cred că în politică dialogul este singura cale prin care poți obține rezultate pe termen lung. Sunt un om politic care respinge obtuzitatea și încăpățânarea, pentru că acestea nu duc niciodată la rezultate viabile.

Acest demers trebuie dus până la capăt, alături de toți cei interesați și de bună-credință, de aceea lansez și celorlalți lideri ai coaliției invitația de a fi parte activă din soluție.

Trebuie să folosim toate mijloacele parlamentare pentru a avea o soluție reală și constituțională la o problemă serioasă.