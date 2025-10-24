G4Media.ro
Daniel David susține în premieră că are în plan reintroducerea burselor olimpice…

Foto: Universitatea de Vest din Timișoara – Facebook.com

Daniel David susține în premieră că are în plan reintroducerea burselor olimpice „pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor”

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, care în vară spunea că olimpicii „își pot da singuri bursă din premiul primit”, după eliminarea burselor de excelență olimpică, a anunțat că are în plan să le reintroducă și că sunt o prioritate „pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor”, la prezentarea raportului săptămânal, pe 23 octombrie, scrie Edupedu.ro.

„Prioritățile pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor, sunt bursele studenților și bursele olimpicilor, trebuie să analizăm plata cu ora în preuniversitar și, foarte important, să deblocăm posturile cu încadrare în buget”, a declarat Daniel David.

În iulie 2025, Daniel David a justificat eliminarea burselor de excelență afirmând că „din premiul primit, olimpicii își pot da singuri o bursă de merit în fiecare lună”, declarație care a stârnit un val de reacții din partea elevilor și profesorilor.

În septembrie, Daniel David a declarat că „este o tristețe a mea că n-am reușit să protejez bursele de performanță, dar premianții la olimpiade vor lua în continuare premii de la minister, elevii trebuie să știe că am reușit să protejez acest lucru”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

