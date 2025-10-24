Daniel David susține în premieră că are în plan reintroducerea burselor olimpice „pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor”

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, care în vară spunea că olimpicii „își pot da singuri bursă din premiul primit”, după eliminarea burselor de excelență olimpică, a anunțat că are în plan să le reintroducă și că sunt o prioritate „pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor”, la prezentarea raportului săptămânal, pe 23 octombrie, scrie Edupedu.ro.

„Prioritățile pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor, sunt bursele studenților și bursele olimpicilor, trebuie să analizăm plata cu ora în preuniversitar și, foarte important, să deblocăm posturile cu încadrare în buget”, a declarat Daniel David.

În iulie 2025, Daniel David a justificat eliminarea burselor de excelență afirmând că „din premiul primit, olimpicii își pot da singuri o bursă de merit în fiecare lună”, declarație care a stârnit un val de reacții din partea elevilor și profesorilor.

În septembrie, Daniel David a declarat că „este o tristețe a mea că n-am reușit să protejez bursele de performanță, dar premianții la olimpiade vor lua în continuare premii de la minister, elevii trebuie să știe că am reușit să protejez acest lucru”.