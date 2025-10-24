Recordurile fantastice ale lui Djokovic sunt în pericol, avertizează Serena Williams

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Serena Williams a discutat despre momentul pe care îl traversează tenisul de câmp masculin odată cu retragerile lui Roger Federer și Rafael Nadal, dar și cu eforturile zadarnice ale lui Novak Djokovic de a se mai impune la un Grand Slam. Fosta lideră WTA se declară un fan al lui Carlos Alcaraz, cel despre care spune că are toate șansele să bată recordul fantastic de Grand Slam-uri stabilit de Nole.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Când a fost întrebată despre tenisul spaniol în timpul unei conferințe de presă din această săptămână, Serena Williams nu a ezitat să îl laude pe Carlos.

„Bineînțeles că îl cunosc bine (n.r. tenisul spaniol) – spaniolii sunt în top de mult timp. Există Rafa (n.r. Nadal), desigur, dar există mulți alți jucători de tenis minunați.

Alcaraz face lucruri incredibile. Sunt un mare fan al lui Alcaraz. Îl încurajez mereu”, a transmis Serena.

„Când Federer a început, nimeni nu credea că îl poate depăși pe Sampras, și a făcut-o. Apoi Rafa a făcut la fel, iar apoi Djokovic. Carlos este foarte tânăr, are rivali mari, dar desigur că este posibil. Recordurile sunt acolo pentru a fi doborâte”, a subliniat Serena, citată de tennis365.com.

Până la vârsta de 22 de ani, Alcaraz a câștigat deja 6 titluri de Grand Slam. Ele au fost adunate într-o perioadă de trei ani. Reamintim că Djokovic are 24 de trofee majore.

Ibericul a ridicat deja trofeele la US Open 2022 și 2025, Roland Garros 2024 și 2025 și la Wimbledon 2023, 2024. Singurul turneu major pe care nu l-a câștigat încă este cel de la Australian Open.

Dacă va reuși totuși să se impună și la Melbourne în 2026 sau 2027, pe Rod Laver Arena, atunci Alcaraz va deveni cel mai tânăr jucător din Era Open care a cucerit cele patru turnee majore: l-ar depăși pe Nadal, cel care a stabilit recordul după ce a triumfat la US Open 2010.

Serena se află în această perioadă în Spania, pentru a participa la prestigioasele premii Princess of Asturias, unde va primi recunoașterea pentru realizările sale sportive dintr-o carieră de excepție.

Serena Williams names player she ‘always calls’ who could outdo Novak Djokovichttps://t.co/4Exlq9s6TT — Express Sport (@DExpress_Sport) October 24, 2025

Clasamentul titlurilor de Grand Slam din ATP

1 Novak Djokovic 24

2 Rafael Nadal 22

3 Roger Federer 20

4 Pete Sampras 14

5 Roy Emerson 12

6 Rod Laver, Bjorn Borg 11

…………………………

Carlos Alcaraz 6

Jannik Sinner 5 etc.