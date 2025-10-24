G4Media.ro
Mouratoglou șochează lumea tenisului: Accidentarea teribilă a lui Rune ar putea fi…

Holger Rune, al optulea favorit de la Wimbledon, eliminat surprinzător de la All England Club în 2025.
Holger Rune / Sursa foto: captură YouTube

Mouratoglou șochează lumea tenisului: Accidentarea teribilă a lui Rune ar putea fi „cel mai bun lucru care i s-a întâmplat”

Cariera lui Holger Rune (22 de ani) va lua o pauză mare după ce jucătorul de tenis danez și-a rupt tendonul lui Ahile de la piciorul stâng. Patrick Mouratoglou, fostul său antrenor, iese cu o declarație menită să producă o undă de șoc în circuitul ATP: „poate este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat.”

În semifinalele turneului de la Stockholm, Rune a suferit o accidentare teribilă și a fost operat de urgență.

Va lipsi luni bune din circuitul mondial, sezonul 2026 fiind de altfel sub semnul întrebării. Imaginile cu Holger în lacrimi au făcut înconjurul lumii.

Cu toate că danezul traversează cel mai dificil moment de până acum al carierei, Patrick Mouratoglou, fostul său antrenor, este de părere că poate este cel mai bun lucru care i se putea întâmpla.

„Ce i s-a întâmplat lui Holger este teribil”, a declarat Mouratoglou pentru Tennis Gazette. „Dar poate peste doi ani se va uita în urmă și va spune: A fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată”, transmite antrenorul francez.

Mouratoglou este de părere că pauza forțată în care se află Rune ar trebui privită ca o oportunitate de a privi dincolo de sport și de a-și regăsi echilibrul mental.

„Când ceva se rupe, nu doar corpul tău se oprește. Este întreaga ta lume. Îi vezi pe alții mergând înainte în timp ce tu ești blocat în pat sau pe un scaun.

Holger este obsedat de tenis, iar acum poate lucra la partea mentală”, este de părere Mouratoglou.

„Acest timp îi va permite să încetinească și să lucreze la părțile mentale și tactice ale jocului său. În cele mai dificile momente au loc cele mai importante transformări.

Este o șansă să înțelegi cât de puternic ești mental. Chiar și eu am trecut prin momente grele, dar mi-au permis să fac schimbări pozitive în viața mea”, a adăugat el.

Sezonul 2025 nu a fost unul grozav pentru danez: inconstanță, nervi și multe momente în care a dat dovadă de lipsă de concentrare.

A bifat 36 de victorii și a părăsit terenul învins în 22 de cazuri. A adunat în acest sezon doar din premiile din tenis suma de $2.979.717.

