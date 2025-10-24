Sediul Primăriei Certeju de Sus şi 110 hectare de pădure, sub sechestrul ANAF / Dacă va fi vândută clădirea, primăria se va muta în cabinetul medicului de familie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sediul Primăriei comunei Certeju de Sus din județul Hunedoara şi 110 hectare de pădure au fost puse sub sechestru de ANAF din cauza unei datorii de 8,4 milioane de lei la buget, a nunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Comuna Certeju de Sus se află pe locul 9 al listei instituţiilor publice din România cu datorii la stat.

Primarul comunei, Alexandru Luca, a explicat că datoria provine după ce, în anul 2010, primăria a concesionat un teren de 50 de hectare, pe care îl avea în proprietate, către o societate specializată pe minerit.

Valoarea concesiunii a fost de 600.000 de lei pe an, iar banii au fost viraţi la bugetul local. După opt ani, ANAF a efectuat un control şi a concluzionat că sumele ar fi trebuit virate la bugetul de stat şi nu la primărie.

Cu toate că administraţia locală nu a fost de acord cu procesul-verbal, documentul a rămas valabil deoarece nu a fost contestat pe fond, în termenul stabilit de lege, iar acum nu mai poate fi atacat în instanţă.

Edilul local a menţionat că societatea Minvest Deva, la care este acţionar şi statul român, are o datorie de 7,33 milioane lei către UAT Certeju de Sus.

„Suntem înscrişi la masa credală, avem somaţii şi notificări de plată trimise către aceasta, dar plata nu se face. Dacă Minvest şi-ar achita datoria către noi, am mai putea respira un pic, altfel suntem sufocaţi total”, a arătat Alexandru Luca.

El a mai spus că, după preluarea mandatului, a trimis către guvern o notificare cu situaţia existentă la Certeju de Sus, în speranţa că se va identifica o soluţie convenabilă pentru rezolvarea situaţiei. Întrebat cum este posibil ca Primăria să-şi piardă sediul, primarul Alexandru Luca a explicat că fosta administraţie a comunei nu a dus până la capăt procedura de intabulare.

În situaţia în care va pierde actualul sediu, primăria se va muta în vechea clădire, care se află vizavi de farmacia din localitate. Spaţiul este renovat pentru că acolo se intenţiona mutarea cabinetului medicului de familie din sat.