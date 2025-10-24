CSM explică de ce a refuzat dialogul cu premierul Ilie Bolojan, dar a acceptat o întâlnire neanunțată public cu șeful PSD Sorin Grindeanu: Adoptarea unei reglementări echitabile trebuie să fie liniile directoare ale oricărui dialog interinstituțional onest

Conducerea CSM a spus într-un comunicat emis după întâlnirea neanunțată public cu șeful PSD Sorin Grindeanu pe tema pensiilor speciale ale magistraților că ”adoptarea unei reglementări echitabile trebuie să fie liniile directoare ale oricărui dialog interinstituțional onest”. Șefa CSM Elena Costache a participat vineri la întâlnirea cu Grindeanu în condițiile în care a refuzat întâlnirile propuse de guvern pentru discuții pe tema pensiilor magistraților.

Comunicatul integral al CSM:

La data de 24 octombrie 2025, la invitația președintelui Camerei Deputaților, președintele Consiliului Superior al Magistraturii a participat împreună cu președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul generalal Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la o întâlnire organizată la sediul Parlamentului României, la care au luat parte și reprezentanți ai puterii executive.

Este esențial ca aspectele care privesc statutul magistraților să fie discutate cu implicarea efectivă a reprezentanților autorității judecătorești, astfel încât orice demers în acest sens să respecte independența justiției, garanție esențială a statului de drept.

Dezbaterile referitoare la statutul judecătorilor și procurorilor trebuie să fie în acord cu principiile constituționale care guvernează activitatea sistemului judiciar.

Independența justiției, predictibilitatea și stabilitatea cadrului normativ, adoptarea unei reglementări echitabile, care să țină cont de rolul justiției într-un stat democratic, precum şi de realităţile sistemului judiciar, elaborată în condiții care să nu transforme corpul profesional al magistraților într-o țintă de presiune publică, trebuie să fie liniile directoare ale oricărui dialog interinstituțional onest, pe care de altfel Consiliul l-a solicitat în mod constant.

Consiliul Superior al Magistraturii reafirmă responsabilitatea magistraturii față de societate, dar și necesitatea unui discurs public echilibrat al tuturor factorilor implicați, în legătură cu puterea judecătorească, astfel încât să fie evitate stigmatizarea corpului profesional al judecătorilor și procurorilor, precum și consecințele nefaste pe care astfel de abordări le au în privința încrederii publicului în sistemul judiciar.