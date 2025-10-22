Asociația Pro Infrastructură: „Bizonii” șoselelor nu pot fi amendați deși sunt văzuți pe camerele de monitorizare a traficului „în și între” localități / Ministrul Predoiu și șeful CNAIR blochează aplicarea legii / UPDATE Reacția Ministerului de Interne

Șoferii care încalcă regulile de circulație, denumiți colocvial „bizonii” șoselelor, nu pot fi amendați deși sunt surprinși pe camerele de monitorizare a traficului din interiorul și din afara localităților, chiar dacă există legislație, infrastructură și tehnologie. Asociația Pro Infrastructură îi acuză de indolență și blocarea aplicării legii pe ministrul de Interne Cătălin Predoiu și pe șeful CNAIR, Cristian Pistol.

„Predoiu și Pistol, indolența și bizonii”, titlul pare o anecdotă, spune într-o postare Asociația Pro Infrastructură, dar „este realitate cruntă românească”.

Potrivit asociației, Ministerul Afacerilor Interne, condus de Cătălin Predoiu, și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), condusă de Cristian Pistol, dispun de toate instrumentele necesare pentru a salva vieți pe șosele, însă sistemele automate de monitorizare a traficului rămân nefuncționale.

Asociația amintește că, prin OUG 84/2024, Poliția Rutieră are dreptul să folosească imaginile camerelor instalate de primării pentru a amenda șoferii care încalcă legea. În martie 2025, API a avertizat public că ministrul Predoiu nu semnase încă ordinul de ministru necesar pentru aplicare. Acesta a fost emis pe 25 iunie 2025 (Ordinul nr. 99/2025), dar, susține asociația, MAI nu a făcut niciun pas concret pentru a încheia protocoale cu primăriile și a pune sistemul în funcțiune.

„Unii primari cer public ministrului să pună treaba în funcțiune. Dar nu, Predoiu și subordonații săi inventează scuze. Ba că nu există un centru național care să centralizeze cererile venite din țară și să scrie procesele verbale de contravenție, ba că trebuie să modifice legea. Pentru care a dat ordin de ministru în urmă cu 4 luni. Noaptea minții.”, afirmă reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

Critici similare sunt adresate și către CNAIR. Asociația arată că, deși Legea 383/29.12.2022 a instituit sistemul e-SIGUR, menit să reducă la jumătate numărul deceselor rutiere până în 2030, instituția condusă de Cristian Pistol nu a lansat nici măcar licitația pentru implementarea acestuia. „Timp de doi ani și jumătate, Pistol n-a vrut sau n-a putut nici măcar să lanseze licitația pentru achiziția componentelor sistemului: portaluri, camere, software, servere și ce mai e nevoie. Acum nu mai este timp, iar e-SIGUR a pierdut complet finanțarea PNRR alocată!”, susține asociația.

„Deci liber la bizoneală și în afara orașelor! Ca de obicei, și în cazurile domnilor Predoiu și Pistol, ori e vorba de nepăsarea și incompetența funcționarului român, ori este rea voință și complicitate”, susține Asociația Pro Infrastructură

Întrucât în martie, MAI a lansat public radarele mobile „e-SIGUR pe trepied”, asociația solicită acum transparență privind eficiența acestora. „Câți vitezomani a prins, câte amenzi s-au dat. Solicităm transparență, dacă viața chiar are prioritate!”, transmite asociația.

UPDATE Ministerul de Interne afirmă, într-un comunicat, că “Inspectoratul General al Poliției Române desfășoară, în prezent, procedurile necesare pentru încheierea protocoalelor de colaborare cu primăriile și administratorii de drumuri, astfel încât infrastructura locală de monitorizare să fie integrată într-un sistem național unitar, transparent și eficient”.

Comunicatul MAI, mai jos:

“Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind implementarea sistemelor automate de monitorizare a traficului rutier, Ministerul Afacerilor Interne face următoarele precizări menite să prezinte, corect și transparent, stadiul și direcțiile strategice:

Prin Ordinul ministrului nr. 99 din 25 iunie 2025, publicat deja în Monitorul Oficial, MAI a consolidat cadrul legal care permite utilizarea imaginilor provenite din sistemele video ale autorităților locale și administratorilor de drumuri pentru constatarea și sancționarea automată a contravențiilor rutiere. Acest pas reprezintă o etapă esențială în procesul de modernizare a instrumentelor prin care statul asigură respectarea regulilor de circulație și protejarea vieții cetățenilor.

În baza acestui cadru normativ, Inspectoratul General al Poliției Române desfășoară, în prezent, procedurile necesare pentru încheierea protocoalelor de colaborare cu primăriile și administratorii de drumuri, astfel încât infrastructura locală de monitorizare să fie integrată într-un sistem național unitar, transparent și eficient.

Poliția Română acționează, în acest moment, printr-o abordare strategică, articulată pe trei direcții principale:

Constatarea directă a abaterilor, realizată de polițiștii din teren; Monitorizarea automată a traficului, prin cele aproximativ 700 de camere mobile din sistemul e-SIGUR; Procesarea sesizărilor video primite de la cetățeni prin platformele dedicate.

Lansat la 1 ianuarie 2025, sistemul e-SIGUR este un proiect integrator de anvergură națională, care conectează infrastructura administrației publice locale, a CNAIR și a structurilor MAI, asigurând o abordare unitară și eficientă a monitorizării rutiere. În acest cadru funcționează Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier. Acesta are ca principal obiectiv detectarea, procesarea și sancționarea automată a abaterilor, în spiritul aplicării uniforme a legii.

Pornind de la nevoia de eficientizare și debirocratizare a procedurilor, MAI a propus, în cadrul dezbaterii publice „Siguranță în Trafic” din 14 octombrie 2025, adaptarea fluxurilor de lucru la un sistem complet digitalizat, capabil să proceseze rapid și automat un volum mare de date, cu o implicare minimă a resursei umane.

Totodată, ministerul a înaintat propunerea ca un procent din valoarea amenzilor achitate voluntar să fie direcționat către programe de educație rutieră și mentenanța infrastructurii de detecție, consolidând astfel componenta preventivă și sustenabilă a acestui demers.

Potrivit datelor Direcției Rutiere a IGPR, în primele nouă luni ale anului 2025 au fost înregistrate 9.000 de contravenții, 8.000 de infracțiuni la regimul rutier, iar 17.000 de conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului. Aceste cifre confirmă necesitatea accelerării procesului de modernizare și automatizare a mecanismelor de control și sancționare.

Ministerul Afacerilor Interne reafirmă angajamentul ferm de a trata siguranța rutieră ca prioritate strategică națională, în strânsă corelare cu obiectivele europene privind reducerea numărului de accidente grave. Toate măsurile administrative, tehnice și operaționale necesare pentru funcționarea deplină a sistemelor automate de monitorizare sunt în derulare conform calendarului asumat, cu respectarea strictă a prevederilor legale și a principiilor de transparență și responsabilitate publică”.