Ministrul Justiției: Nu trebuie să existe o mefienţă absolută privind o formulă…

Radu Marinescu
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Justiției: Nu trebuie să existe o mefienţă absolută privind o formulă de grup de lucru privind pensiile magistraţilor / Ne interesează să răspundem aşteptărilor cetăţenilor, aici nu cred că există divergenţe

22 Oct

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că nu trebuie să existe neîncredere în ideea că un grup de lucru care să se ocupe de refacerea legii privind pensiile magistraţilor poate duce la un rezultat pozitiv. ”Grupuri de lucru există absolut în toate instituţiile şi sunt foarte productive, cel puţin în Ministerul Justiţiei să ştiţi că avem rezultate pe grupuri de lucru foarte eficiente şi foarte profesioniste”, susţine ministrul, subliniind că partidele sunt de acord cu privire la nevoia unei reforme privind pensiile magistraţilor, transmite News.ro.

”Nu aceasta este problema, că în momentul de faţă îşi doresc Guvernul şi coaliţia să realizeze acest obiectiv. Asta este o certitudine. Problema este legată de constituţionalitatea care este absolut necesară, indiferent cum am privi lucrurile, din perspectivă emoţională sau cât se poate de riguroasă juridic, constituţionalitatea este necesară pentru ca proiectul nostru să aibă o finalitate. Şi aici ajungem la această chestiune a avizului CSM. Dacă el va fi negativ, dar va fi, atunci, având caracter facultativ, nu impietează asupra paşilor următori de evaluare constituţională pe care o poate face Curtea Constituţională asupra proiectului nostru, ceea ce ar putea, eventual, aduce o formulă de grup de lucru, pe care nu trebuie să existe o mefienţă aşa absolută”, a afirmat Radu Marinescu, miercuri seară, într-o intervenţie telefonică la B1 Tv.

El a subliniat că există grupuri de lucru, la Ministerul Justiţiei, care au rezultate foarte bune.

”Grupuri de lucru există absolut în toate instituţiile şi sunt foarte productive, cel puţin în Ministerul Justiţiei să ştiţi că avem rezultate pe grupuri de lucru foarte eficiente şi foarte profesioniste”, a adăugat ministrul.

Potrivit lui Radu Marinescu, partidele sunt de acord că e nevoie de o reformă privind pensiile judecătorilor şi procurorilor.

”Ne interesează ca această reformă să o putem face efectiv şi să răspundem aşteptărilor cetăţenilor, asta ne dorim cu toţii, aici nu cred că există divergenţe”, a subliniat Radu Marinescu.

