EXCLUSIV Marcel Ciolacu: Sunt hotărât să cer votul organizației PSD Buzău pentru a candida la șefia Consiliului Județean 

Fostul premier, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri pentru G4Media.ro că este hotărât să ceară la conferința de sâmbătă votul organizației PSD Buzău pentru a candida la șefia Consiliului Județean Buzău. Până la acest moment, Ciolacu nu are contracandidat.

Postul a rămas vacant după ce Lucian Romaşcanu, cel care a câştigat alegerile în 2024, a demisionat pentru a merge la Curtea de Conturi Europeană. Mandatul său de membru al Curţii de Conturi Europene este pentru perioada 1 iulie 2025 – 30 iunie 2031. La acest moment, funcţia de preşedinte interimar al CJ Buzău este exercitată de social-democratul Adrian Petre, vicepreşedinte CJ.

Context

Guvernul va adopta, în ședința de joi, hotărârea pentru stabilirea datei de 7 decembrie pentru alegerile parțiale pentru Primăria Bucureștiului, președintele Consiliului Județean Buzău și zece comune, precum și hotârărea care stabilește întreg calendarul electoral.

Potrivit proiectului de hotărâre, candidaturile pentru Primăria București și Consiliul Județean Buzău se depun în perioada 12-17 noiembrie.

Campania electorală începe în 22 noiembrie și se încheie în 6 decembrie, la ora 7.00.

Candidaturile rămân definitive în data de 23 noiembrie, iar în 2 decembrie sunt tipărite buletinele de vot.


