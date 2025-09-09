G4Media.ro
Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de ”cel…

Marcel Bolos, ministrul Finantelor
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap”: Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş (PNL) afirmă că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au nceput din 18 august 2024. ” Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, afirmă Boloş, transmite News.ro.

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş a afirmat, la Antena 1, că ”se vedea de la o poştă că în companiile de stat era debandadă”.

”Când i-am spus domnului…«domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Marcel Boloş.

Acesta precizează că a ”informat de cel puţin şase ori”, prima dată pe data de 18 august 2024.

”Şi după aceea informări au fost lunare”, a mai declarat Marcel Boloş, fost ministru de Finanţe.

El afirmă că regretă că nu a demisionat, deşi a înercat: ”Regretul este cel legat de demisie. Am încercat de trei ori, am avut demisia scrisă de trei ori. Poate acum lumea crede că se puteau face minuni”.

