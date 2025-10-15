După ce premierul Lecornu amână reforma pensiilor, Bruxelles-ul avertizează Franţa să-şi respecte promisiunile bugetare

Comisia Europeană a avertizat miercuri Franţa că suspendarea reformei pensiilor va avea „implicaţii bugetare importante” şi, prin urmare, este „important să se ia măsuri” pentru ca Parisul să îşi respecte „angajamentele” bugetare, relatează AFP, transmite News.ro.

„Urmărim” cu atenţie dezbaterea privind bugetul, „în special implicaţiile suspendării reformei pensiilor, deoarece aceasta va avea consecinţe bugetare importante”, a declarat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, într-un interviu acordat AFP de la Washington. El a adăugat că „este important să se ia măsuri pentru respectarea angajamentelor” stabilite în ceea ce priveşte reducerea deficitului public, cel mai mare dintre ţările euro-grupului.

În prezent, Comisia Europeană aşteaptă „propuneri complete pentru a putea face o evaluare reală”, în special în ceea ce priveşte respectarea traiectoriei bugetare pentru reducerea deficitului la 3% pe termen mediu. Valdis Dombrovskis s-a arătat destul de optimist, estimând că „bugetul Franţei pare, în ansamblu, să fie în regulă” pentru acest an, în ciuda adoptării sale tardive şi haotice. „Ştim că guvernul lucrează pentru a se asigura că respectă traiectoria bugetară” prevăzută pentru 2026. „Dar avem nevoie să vedem propuneri concrete şi să cunoaştem toate implicaţiile bugetare”, a insistat el.

Comisarul european se află în capitala americană pentru a participa la reuniunile anuale ale FMI şi ale Băncii Mondiale, care se desfăşoară la Washington până la sfârşitul săptămânii, precum şi la reuniunile G20 şi G7 prevăzute în marja evenimentului. Este o ocazie pentru el de a discuta cu omologii săi, în special despre războiul din Ucraina şi despre modul de a intensifica presiunea, mai ales financiară, asupra Rusiei, ajutând în acelaşi timp Kievul să se pregătească pentru perioada postbelică.

„Pregătim o lege privind reparaţiile la nivel european, care ne va permite să utilizăm veniturile generate de activele ruseşti îngheţate. Încurajăm partenerii noştri să vadă ce pot face din partea lor cu activele prezente pe teritoriile lor”, a explicat comisarul european. „Am convenit să utilizăm aceste venituri, Regatul Unit şi Canada au indicat deja că sunt gata să colaboreze cu UE. Aşteptăm acum un răspuns concret din partea Statelor Unite şi a Japoniei”, a precizat el.

MĂSURILE CHINEI ÎNGRIJOREAZĂ

În paralel, Valdis Dombrovskis va face un bilanţ al sancţiunilor impuse de UE împotriva Moscovei. „În prezent, negociem şi sperăm să finalizăm un al nouăsprezecelea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei”, a adăugat el.

Cu toate acestea, sancţiunile nu ar urma să includă taxe vamale „secundare”, precum cele impuse de Washington faţă de India, care a văzut suprataxele vamale aplicate produselor sale crescând de la 25% la 50% ca represalii pentru achiziţionarea de petrol rusesc de către întreprinderile indiene.

Discuţiile vor viza, de asemenea, consecinţele noilor norme chinezeşti menite să controleze exporturile de metale rare şi tehnologiile necesare pentru rafinarea acestora, o decizie puternic criticată de guvernul american, Donald Trump ameninţând că va aplica drepturi vamale de 100% ca represalii.

„Dorim să discutăm despre cea mai bună reacţie pe care o putem adopta, atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu”, a subliniat Valdis Dombrovskis, „Suntem pregătiţi să coordonăm o reacţie, în special în cadrul G7”, a spus el.

În orice caz, faptul că Beijingul îşi extinde puternic controalele „este un motiv de îngrijorare, atât din cauza numărului de minerale luate în considerare, cât şi din cauza faptului că acest lucru afectează întreaga lanţ valoric”, a declarat Valdis Dombrovskis.

Pe termen lung, „este evident că trebuie să lucrăm la diversificarea lanţului nostru de aprovizionare” cu pământuri rare, pentru a reduce dependenţa Europei de China, care controlează în prezent cea mai mare parte a producţiei. „Discutăm despre parteneriate cu ţări din întreaga lume”, a precizat Dombrovskis.

Vizita sa la Washington va fi, de asemenea, o ocazie de a discuta cu omologul său american Scott Bessent, în special despre acordul comercial semnat, apărând „necesitatea de a avea relaţii comerciale ordonate”.

„Suntem cei mai importanţi parteneri ai celuilalt şi relaţia noastră comercială este cea mai importantă din lume. Prin urmare, miza este foarte mare”, a punctat Valdis Dombrovskis. „Trebuie să continuăm dialogul şi să punem în aplicare acordul”, a pledat comisarul european.